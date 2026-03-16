БпЛА нового рівня: українські розробники представили "Бебрадрон" (фото, відео)

Українська інженерна компанія BlueBird Tech створила тактичний безпілотний літальний ударний апарат літакового типу під назвою "Бебрадрон".

Він призначений для виконання тактичних завдань на середніх дистанціях як ударна платформа, пише "Мілітарний". Усі вдосконалення інженери BlueBird Tech проводили в тісній співпраці з Силами оборони України, тому новації враховують актуальні бойові умови.

"Літаковий" формат БпЛА забезпечує його тривалий політ і можливість нести навантаження, тому він ефективний у тактичних операціях у польових умовах.

Технічні характеристики "Бебрадрона"

Конструкція цього БпЛА поєднує в собі мобільність, швидке розгортання і можливість адаптації під різні місії.

Тривалість польоту — до 40 хвилин;

Тактичний радіус — до 40 км;

Крейсерська швидкість — 80 км/год, максимальна — 150 км/год.

Корисне навантаження — до 9 кг.

Розробники збільшили корисне навантаження з 3 до 9 кг і зараз працюють над подальшим нарощуванням ударних можливостей "Бебрадрона".

Фото: BlueBird Tech

Дрон інтегрує супутникові канали Starlink і Сайнлінк, а також різні варіанти ППРЧ, що забезпечує стабільне управління навіть у зоні активного радіоелектронного впливу. Він стає менш помітним для ворожих засобів РЕБ, а отже, більш ефективним у бойових завданнях.

"Бебрадрон" оснащений GPS-навігацією, що забезпечує стабільне утримання маршруту і точність польоту. Оператор отримує відео та телеметрію в реальному часі, що дає змогу оперативно коригувати дії.

Управління здійснюється вручну, а запуск проводиться з компактної пневматичної катапульти, що забезпечує швидке розгортання комплексу.

Дрон має камуфляжне забарвлення і напис "БЕБРАДРОН" на крилі, що дає змогу українським пілотам легко відрізняти "свої" БпЛА від чужих у повітрі. Зверху принт — у темно-зелених відтінках, знизу — у біло-блакитних.

""Бебрадрон" є прикладом сучасної української розробки, що відповідає вимогам сьогодення. Він поєднує вантажопідйомність, швидкість і мобільність, що робить платформу ефективною для точкових завдань у польових умовах. Подібні рішення формують нове покоління безпілотних систем, де літак дрон стає невід'ємною частиною сучасної оборони та технологічної переваги на полі бою", — резюмують оглядачі.

