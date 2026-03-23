ППО збила 234 дрона ЗС РФ: влучання "Шахедів" в Одесі та Кривому Розі, є поранені

У ніч на 23 березня Збройні сили Російської Федерації запустили дрони-камікадзе "Шахед", які загрожували південним та центральним областям України. Більшість з безпілотників збили різними засобами протиповіпотряної оборони, але стали влучання на Кіровоградщині, Одещині та Дніпропетровщині. Що сталось у регіонах, які потрапили під удар російських "Шахедів"?

Силам ППО вдалось знешкодити 234 з 251 дроні різни типів ЗС РФ, заявили Повітряні сили ЗСУ у Telegram-каналі. 18 ворожих БпЛА влучили у 11 локаціях. Точки пусків російських безпілотників — полігони під Брянськом, Орлом, Курськом, у Міллерово, Приморсько-Ахтарську, і також з окупованого Гвардійського в Криму.

Повітряне командування повідомило, що удар відбили літаки, зенітки, РЕБи, дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи. Станом на 8 год 23 березня російська атака триває, а почалась — 18 год 22 березня, ідеться у дописі ПС ЗСУ.

Зранку 23 березня у Telegram-каналі ДСНС з'явились кадри з наслідками російського обстрілу. Перші фото — з Кіровоградської області, яка постраждала від удару "Шахедів" РФ. На фото — пожежники, які гасять пожежу в одноповерховій будівлі промислового призначення. Військові адміністрації повідомили про наслідки обстрілу України в ніч на 23 березня.

Кіровоградська область увечері 22 березня та зранку 23 березня справді опинилась під атакою дронів ЗС РФ, ідеться у дописі глави ОВА Андрія Райковича. З'ясувалось, що є пошкодження приватних будинків, одну жінку відправили до лікарні, а чоловіку надали допомогу на місці. Постраждалий населений пункт — місто Знам'янка, розташоване за 18- км від лінії фронту.

Кривий Ріг двічі поспіль потрапляв під повітряний удар дронів РФ, повідомили представники влади. Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа написав у Telegram-каналі, що внаслідок російської атаки постраждав інфраструктурний об'єкт. Згідно з даними посадовця, перший удар відбувся близько 6:13, другий — о 7:30. Протягом ночі над регіоном збили/знешкодили 19 російських БпЛА, ідеться в одному з ранкових дописів. Глава ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що двоє людей отримали поранення: це чоловіки 60 та 36 років. Також зауважується, що 60-річного постраждалого відправили до лікарні через ураження осколками, а 36-річному надали допомогу на місці. У дописі посадовця вказано, що є пошкодження у Металургійному районі: вибило шибки у багатоквартирних будинках — людям надають допомогу.

Одеса та Одеська область також потрапили під російський обстріл. Як повідомив глава ОВА Олег Кіпер, від удару ЗС РФ постраждала портова інфраструктура (зокрема, склад) та житлові будинки. Уточнюється, що поранених немає. Крім того, о 9:11 посадовець написав про продовження повітряної атаки РФ і про те, що дрони долетіли до Білгород-Дністровського: у районі оголосили тривогу.

Зазначимо, 22 березня стало відомо про удар дронів РФ по Київській області. Згідно з даними військової адміністрації, пошкодили будівлі трьох промислових підприємств.

Нагадуємо, український військовий розповів, як ЗС РФ модернізували "Шахеди", щоб завдавати більше шкоди під час влучань.