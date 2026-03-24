По Украине распространяется воздушная тревога: россияне подняли борта Ту-95МС, в небе вражеские "Шахеды", — ПС (карта)

Поздно вечером 23 марта россияне подняли в небо борта стратегической авиации Ту-95МС, а также Ту-160. Параллельно враг направил на Украину десятки ударных БпЛА типа "Шахед".

Все борта движутся в направлении пусковых рубежей: в течение ночи враг может осуществить ракетную атаку. Об этом сообщили Воздушные силы Украины и мониторинговые каналы.

"Зафиксированы взлеты бортов стратегической авиации противника! Возможно применение крылатых ракет! Не игнорируйте тревогу", — говорится в сообщении.

По данным мониторингового канала monitor, по состоянию на 23:15 часов враг поднял в небо 2 борта Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (дополнительно в 23:13 появились данные о вылете еще 4 бортов Ту-95МС отсюда). Все самолеты движутся юго-восточным курсом в направлении Каспийского региона РФ.

Мониторинговый канал Aeris Rimor также пишет, что россияне подняли в небо по меньшей мере 1 самолет Ту-160 с аэродрома "Украинка".

Атака "Шахедов" в ночь на 24 марта — что известно

Около 23:20 часов Воздушные силы сообщили, что враг также параллельно массированно запускает "Шахеды" по Украине. По данным военных, зафиксировано:

группы вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областях — западным курсом;

новые группы вражеских БпЛА на востоке Харьковской области — курсом на запад;

группы "Шахедов" из Николаевской области в направлении Кировоградской области;

группы дронов на юге оккупированной Херсонщины в направлении Одесской и Николаевской областей.

По информации мониторингового канала monitor, вражеские БпЛА малыми группами движутся на Кировоградщину и Полтавщину. Аналитики фиксируют, что дроны по состоянию на 00:10 часов осуществляют транзитное движение в направлении центральных областей Украины.

monitor | карта движения "Шахедов" над Украиной по состоянию на 23:50 часов

Информации о взрывах и последствиях вражеской атаки на момент публикации не поступало.

Напомним, 23 марта президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что россияне готовятся к новому массированному удару.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер 23 марта сообщил, что россияне атаковали Одессу дронами: попали по остановке, в результате чего пострадали два человека.