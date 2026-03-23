Россияне могут готовить массированный удар, — Зеленский

Об опасности президент Украины сообщил в своем вечернем обращении. Его заявление подтверждают мониторинговые каналы и атака дронов на Одессу.

"Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину. Слава Украине!" — сказал Владимир Зеленский.

Известно, что Одесса под атакой российских дронов и ракет. Мониторинговые каналы сообщали, что обстрел начался около 18.30. Запуски были из Чауды и Гвардейского, ракеты запускались с самолетов Су-30 и Су-34.

Воздушные силы Украины сообщают о вражеских БпЛА на Харьковщине, Днепропетровщине, Сумщине, Одесской области и Запорожье. Группы вражеских БпЛА зафиксированы в акватории Черного моря: они направляются в сторону Одесской и Николаевской областей. Также есть сообщения о КАБ на Сумщину.

Відео дня

Напомним, в ночь на 23 марта Вооруженные силы Российской Федерации запустили дроны-камикадзе "Шахед", которые угрожали южным и центральным областям Украины. Большинство из беспилотников сбили различными средствами противовоздушной обороны, но были попадания на Кировоградщине, Одесщине и Днепропетровщине.

Ранее украинский военный рассказал, как ВС РФ модернизировали "Шахеды", чтобы наносить больше урона при попаданиях.