Росіяни можуть готувати масований удар, — Зеленський

Про небезпеку президент України повідомив у своєму вечірньому зверненні. Його заяву підтверджують моніторингові канали та атака дронів на Одесу.

"Будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну. Слава Україні!" — сказав Володимир Зеленський.

Наразі відомо, що Одеса під атакою російських дронів та ракет. Моніторингові канали повідомляли, що обстріл почався близько 18.30. Запуски були з Чауди та Гвардейського, ракети запускалися з літаків Су-30 та Су-34.

Повітряні сили України повідомляють про ворожі БпЛА на Харківщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Одещині та Запоріжжі. Групи ворожих БпЛА зафіксовані у акваторії Чорного моря: вони прямують у бік Одещини та Миколаївщини. Також є повідомлення про КАБ на Сумщину.

Відео дня

Нагадаємо, у ніч на 23 березня Збройні сили Російської Федерації запустили дрони-камікадзе "Шахед", які загрожували південним та центральним областям України. Більшість з безпілотників збили різними засобами протиповіпотряної оборони, але були влучання на Кіровоградщині, Одещині та Дніпропетровщині.

Раніше український військовий розповів, як ЗС РФ модернізували "Шахеди", щоб завдавати більше шкоди під час влучань.