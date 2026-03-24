Вибухи у Запоріжжі та Полтаві: росіяни атакують Україну балістикою і "Шахедами" (фото, відео)

У ніч на 24 березня у Полтаві та Запоріжжі прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки "Шахедів" та балістичних ракет. Шостку на Сумщині масовано атакували дрони та КАБи.

Повітряну тривогу на тлі загрози було оголошено у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях, а також у Києві. Фокус зібрав, що відомо про атаку росіян.

Близько 02:50 години у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики з Брянська. Паралельно області перебували під атакою ворожих "Шахедів".

Через кілька хвилин було зафіксовано пуски балістичних ракет. Повітряні сили попередили, що зафіксовано швидкісні цілі у напрямку Полтави, на яку перед цим ворог спрямував ударні дрони.

Невдовзі у Полтаві прогримів сильний вибух, повідомив кореспондент Фокусу.

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив згодом, що через ворожу атаку у Полтавському районі пошкоджені житлові будинки та готель. На місцях здійнялися пожежі.

Близько 03:00 години ворог повторно здійснив пуски балістичних ракет. Цілі було зафіксовано у напрямку Запоріжжя.

Інформація щодо наслідків атаки балістики встановлюється.

Росіяни масовано атакували Запоріжжя "Шахедами"

Перед пусками балістики ворог також масовано атакував Запоріжжя ударними БпЛА. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, у місті зафіксовано пожежу, а також влучання ворожого дрона у багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого, попередньо, є постраждалі.

Згодом Федоров уточнив, що відомо про щонайменше 2 поранених людей внаслідок удару РФ по Запоріжжю. У місті зафіксовані пожежі, є руйнування.

ОВА | наслідки атаки "Шахедів" по Запоріжжю

Станом на 03:30 годину кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 3, повідомили в ОВА.

Також ворог уночі масовано атакував Шостку на Сумщині. За даними моніторингових каналів, ворог спрямував на місто щонайменше 15 "Шахедів" та керовані авіаційні бомби (КАБ).

Нагадаємо, увечері 23 березня Повітряні сили попередили, що росіяни підняли у небо борти стратегічної авіації Ту-95МС.

Президент Володимир Зеленський попереджав, що ворог готується до масованої атаки по Україні.