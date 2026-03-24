Взрывы в Запорожье и Полтаве: россияне атакуют Украину баллистикой и "Шахедами" (фото, видео)

В ночь на 24 марта в Полтаве и Запорожье прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки "Шахедов" и баллистических ракет. Шостку на Сумщине массированно атаковали дроны и КАБы.

Воздушная тревога на фоне угрозы была объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях, а также в Киеве. Фокус собрал, что известно об атаке россиян.

Около 02:50 часов в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики из Брянска. Параллельно области находились под атакой вражеских "Шахедов".

Через несколько минут были зафиксированы пуски баллистических ракет. Воздушные силы предупредили, что зафиксированы скоростные цели в направлении Полтавы, на которую перед этим враг направил ударные дроны.

Вскоре в Полтаве прогремел сильный взрыв, сообщил корреспондент Фокуса.

Председатель Полтавской ОГА Виталий Дякивнич сообщил впоследствии, что из-за вражеской атаки в Полтавском районе повреждены жилые дома и отель. На местах поднялись пожары.

Около 03:00 часов враг повторно осуществил пуски баллистических ракет. Цели были зафиксированы в направлении Запорожья.

Информация о последствиях атаки баллистики устанавливается.

Россияне массированно атаковали Запорожье "Шахедами"

Перед пусками баллистики враг также массированно атаковал Запорожье ударными БпЛА. Как сообщил председатель ОВА Иван Федоров, в городе зафиксирован пожар, а также попадание вражеского дрона в многоквартирный жилой дом, в результате чего, предварительно, есть пострадавшие.

Впоследствии Федоров уточнил, что известно о по меньшей мере 2 раненых людях в результате удара РФ по Запорожью. В городе зафиксированы пожары, есть разрушения.

ОВА | последствия атаки "Шахедов" по Запорожью

По состоянию на 03:30 часов количество пострадавших в Запорожье возросло до 3, сообщили в ОГА.

Также враг ночью массированно атаковал Шостку в Сумской области. По данным мониторинговых каналов, враг направил на город не менее 15 "Шахедов" и управляемые авиационные бомбы (КАБ).

Напомним, вечером 23 марта Воздушные силы предупредили, что россияне подняли в небо борта стратегической авиации Ту-95МС.

Президент Владимир Зеленский предупреждал, что враг готовится к массированной атаке по Украине.