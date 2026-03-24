Російська атака на Україну: куди бив ворог та які наслідки обстрілу

Російські війська в ніч на 24 березня завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Під атакою була низка регіонів по всій території країни.

Відомо про загиблих та поранених внаслідок обстрілу ЗС РФ. Фокус зібрав інформацію про наслідки обстрілу.

Атака на Київ 24 березня

У столиці вночі оголошували повітряну тривогу. У повітряному просторі Києва було зафіксовано ворожий БПЛА — близько 00:40 міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу ППО та рух безпілотника в бік району Видубичі.

Водночас станом на зараз немає інформації щодо наслідків атаки на Київ.

Обстріл Полтави 24 березня

У ніч на 24 березня у Полтаві пролунали понад 10 вибухів. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та готель. Станом на 4 ранку було відомо про двох загиблих та 11 поранених, повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Відео дня

Наслідки обстрілу Полтави Фото: Суспільне

Внаслідок атаки були понівочені житлові будинки. Також у місті обмежили рух транспорту через наслідки російських обстрілів.

Приміськи потяги на Полтавщині також рухатимуться із затримкою близько 1 години.

Атака на Запоріжжя 24 березня

Уночі російські окупанти атакували Запоріжжя, спочатку атакувавши місто безпілотниками, а потім — балістичними ракетами. Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти інфраструктури. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок обстрілу відомо про одного загиблого та дев'ятьох поранених.

Загалом було пошкоджено 20 багатоповерхових будинків, 6 приватних осель, а також магазин та інші нежитлові будівлі.

В одному з районів Запоріжжя також горить АЗС після удару росіян. Попередньо, там обійшлося без потерпілих.

Російські удари по Дніпропетровщині 24 березня

Росіяни атакували Дніпропетровську область в ніч на 24 березня. Загалом над регіоном було знищено 18 російських безпілотників, повідомив очільник регіону Олександр Ганжа. Також окупанти били по регіону артилерією.

Внаслідок цього було поранено одну людину, також постраждали житлові будинки та інфраструктура.

Атака на Суми 24 березня

Війська РФ вранці 24 березня атакували Суми. О 05:45 було зафіксовано влучання ворожого дрона по громадському транспорту. Пасажирів у транспорті не було, однак постраждав 65-річний водій.

О 06:15 ворог завдав удару по домоволодінню в Стецьківському старостаті.

Чим атакував ворог

Моніторинговий канал "ППО Радар" повідомив, що загалом ворог використав:

15 крилатих ракет "Х-101";

8 балістичних ракет "Іскандер-М";

3 ракети "Іскандер-К/Х-101";

250-300 БпЛА різних типів;

4 КАБи (Шостка/околиці);

4 ракети "Торнадо-С;

2 ракети "Х-59";

1 ракету "Х-31П".

Також вони опублікували мапу імовірних ударів росіян. Відповідно до неї, вибухи також лунали на Франківщині, Чернігівщині, Київщині, Черкащині та Одещині. Однак місцева влада у цих регіонах наразі не коментувала інформацію про ці удари.

