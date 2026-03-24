Российская атака на Украину: куда бил враг и каковы последствия обстрела

Российские войска в ночь на 24 марта нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Под атакой был ряд регионов по всей территории страны.

Известно о погибших и раненых в результате обстрела ВС РФ. Фокус собрал информацию о последствиях обстрела.

Атака на Киев 24 марта

В столице ночью объявляли воздушную тревогу. В воздушном пространстве Киева был зафиксирован вражеский БПЛА — около 00:40 городской голова Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и движении беспилотника в сторону района Выдубичи.

В то же время по состоянию на сейчас нет информации о последствиях атаки на Киев.

Обстрел Полтавы 24 марта

В ночь на 24 марта в Полтаве прогремели более 10 взрывов. В результате атаки были повреждены жилые дома и отель. По состоянию на 4 утра было известно о двух погибших и 11 раненых, сообщил председатель Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

Последствия обстрела Полтавы Фото: Суспільне

В результате атаки были повреждены жилые дома. Также в городе ограничили движение транспорта из-за последствий российских обстрелов.

Пригородные поезда на Полтавщине также будут двигаться с задержкой около 1 часа.

Атака на Запорожье 24 марта

Ночью российские оккупанты атаковали Запорожье, сначала атаковав город беспилотниками, а затем — баллистическими ракетами. Под ударом оказались жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

В результате обстрела известно об одном погибшем и девяти раненых.

Всего было повреждено 20 многоэтажных домов, 6 частных домов, а также магазин и другие нежилые здания.

В одном из районов Запорожья также горит АЗС после удара россиян. Предварительно, там обошлось без пострадавших.

Российские удары по Днепропетровской области 24 марта

Россияне атаковали Днепропетровскую область в ночь на 24 марта. Всего над регионом было уничтожено 18 российских беспилотников, сообщил глава региона Александр Ганжа. Также оккупанты били по региону артиллерией.

В результате этого был ранен один человек, также пострадали жилые дома и инфраструктура.

Атака на Сумы 24 марта

Войска РФ утром 24 марта атаковали Сумы. В 05:45 было зафиксировано попадание вражеского дрона по общественному транспорту. Пассажиров в транспорте не было, однако пострадал 65-летний водитель.

В 06:15 враг нанес удар по домовладению в Стецькивском старостате.

Чем атаковал враг

Мониторинговый канал "ПВО Радар" сообщил, что в целом враг использовал:

15 крылатых ракет "Х-101";

8 баллистических ракет "Искандер-М";

3 ракеты "Искандер-К/Х-101";

250-300 БпЛА различных типов;

4 КАБа (Шостка/окрестности);

4 ракеты "Торнадо-С;

2 ракеты "Х-59";

1 ракету "Х-31П".

Также они опубликовали карту вероятных ударов россиян. Согласно ей, взрывы также раздавались на Франковщине, Черниговщине, Киевщине, Черкасщине и Одесщине. Однако местные власти в этих регионах пока не комментировали информацию об этих ударах.

Напомним, под утро 24 марта россияне запустили крылатые ракеты по Украине, а вражеские БпЛА добрались до западных областей.

