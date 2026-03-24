У Дніпрі "Шахед" влетів в 14-поверхівку: у будинку пожежа, є постраждалі (фото, відео)

Російські окупанти вранці 24 березня продовжують атаки з використанням безпілотників. У Дніпрі один з ворожих дронів влучив у житлову багатоповерхівку.

У будинку внаслідок атаки виникла пожежа. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Через російський удар у дніпровській багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх. Полум'я охопило два верхні поверхи.

Наслідки обстрілу Дніпра Фото: Днепропетровская ОВА

Внаслідок атаки постраждало троє людей. Наразі медики надають їм допомогу.

Волонтер Тимофій Кучер раніше з місця подій повідомляв про двох потерпілих, їхній стан не тяжкий.

Він також опублікував фото та відео з місця атаки.

О 10:51 у Дніпровському районі Дніпропетровської області повідомили про скасування загрози удару безпілотників.

Водночас російська атака триває в інших регіонах. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини, на Сумщині, на півночі Харківщини, з півдня Полтавщини, на півдні Кіровоградщини та в бік Миколаївщини. Там наголосили, що йдеться про велику кількість безпілотників.

Раніше Фокус розповідав про наслідки обстрілу 24 березня. Загалом росіяни випустили 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів. Також було використано:

7 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400";

18 крилатих ракет "Х-101";

5 крилатих ракет "Іскандер-К";

4 керовані авіаційні ракети "Х-59"/69/31".

Нагадаємо, під ранок 24 березня росіяни запустили крилаті ракети по Україні, а ворожі БпЛА дісталися західних областей.

Також уночі ворог атакував Україну балістикою: вибухи лунали у Запоріжжі та Полтаві.