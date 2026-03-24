У Дніпрі "Шахед" влетів в 14-поверхівку: у будинку пожежа, є постраждалі (фото, відео)
Російські окупанти вранці 24 березня продовжують атаки з використанням безпілотників. У Дніпрі один з ворожих дронів влучив у житлову багатоповерхівку.
У будинку внаслідок атаки виникла пожежа. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.
Через російський удар у дніпровській багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх. Полум'я охопило два верхні поверхи.
Внаслідок атаки постраждало троє людей. Наразі медики надають їм допомогу.
Волонтер Тимофій Кучер раніше з місця подій повідомляв про двох потерпілих, їхній стан не тяжкий.
Він також опублікував фото та відео з місця атаки.
О 10:51 у Дніпровському районі Дніпропетровської області повідомили про скасування загрози удару безпілотників.
Водночас російська атака триває в інших регіонах. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини, на Сумщині, на півночі Харківщини, з півдня Полтавщини, на півдні Кіровоградщини та в бік Миколаївщини. Там наголосили, що йдеться про велику кількість безпілотників.
Раніше Фокус розповідав про наслідки обстрілу 24 березня. Загалом росіяни випустили 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів. Також було використано:
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400";
- 18 крилатих ракет "Х-101";
- 5 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 4 керовані авіаційні ракети "Х-59"/69/31".
Нагадаємо, під ранок 24 березня росіяни запустили крилаті ракети по Україні, а ворожі БпЛА дісталися західних областей.
Також уночі ворог атакував Україну балістикою: вибухи лунали у Запоріжжі та Полтаві.