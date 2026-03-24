В Днепре "Шахед" влетел в 14-этажку: в доме пожар, есть пострадавшие (фото, видео)

Российские оккупанты утром 24 марта продолжают атаки с использованием беспилотников. В Днепре один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку.

В доме в результате атаки возник пожар. Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

Из-за российского удара в днепровской многоэтажке повреждены стены, балконы, окна, технический этаж. Пламя охватило два верхних этажа.

Последствия обстрела Днепра Фото: Днепропетровская ОВА

В результате атаки пострадали три человека. Сейчас медики оказывают им помощь.

Волонтер Тимофей Кучер ранее с места событий сообщал о двух пострадавших, их состояние не тяжелое.

Он также опубликовал фото и видео с места атаки.

В 10:51 в Днепровском районе Днепропетровской области сообщили об отмене угрозы удара беспилотников.

В то же время российская атака продолжается в других регионах. Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских БПЛА на севере Черниговщины, в Сумской области, на севере Харьковщины, с юга Полтавщины, на юге Кировоградщины и в сторону Николаевщины. Там отметили, что речь идет о большом количестве беспилотников.

Відео дня

Ранее Фокус рассказывал о последствиях обстрелов 24 марта. В общем россияне выпустили 392 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов. Также было использовано:

7 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400";

18 крылатых ракет "Х-101";

5 крылатых ракет "Искандер-К";

4 управляемые авиационные ракеты "Х-59"/69/31".

Напомним, под утро 24 марта россияне запустили крылатые ракеты по Украине, а вражеские БпЛА добрались до западных областей.

Также ночью враг атаковал Украину баллистикой: взрывы раздавались в Запорожье и Полтаве.