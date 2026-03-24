Масований удар ЗС РФ по Дніпру: уламок ворожого БпЛА влучив у кабінет мера Філатова (фото)

В ніч на 24 березня внаслідок чергового обстрілу Дніпра уламок російського безпілотника влучив у кабінет міського голови Бориса Філатова у його будинку, пробивши ролети та скло. Пошкодження зазнали також кілька багатоповерхівок і дитячих закладів міста.

Як повідомив Борис Філатов на своїй сторінці в Telegram, цього разу уламок дрона потрапив безпосередньо в кабінет міського голови у його приватному будинку.

"Ворог знову обстріляв Дніпро. Фото ви всі бачили.Цього разу уламок залетів мені просто в кабінет мого будинку, пробивши ролети та скло", — написав він.

Крім того, Філатов уточнив, що на відшкодування збитків подавати заяву не планує.

"Всі комунальні служби працюють на ліквідації наслідків.Дякую рятувальникам, поліції, лікарям, військовій адміністрації та всім, всім, всім нашим людям", — додав посадовець.

Уламок ворожого БпЛА влучив у кабінет мера Філатова Фото: Facebook/Борис Філатов

Загалом внаслідок нічного удару постраждали чотири багатоповерхові житлові будинки та три дитячі садки. Найбільших наслідків удару зазнав 14-поверховий будинок. Зокрема, там було розбито близько 300 вікон і пошкоджено покрівлю. За словами мера, фахівці продовжують обстеження несучих конструкцій будівель, аби оцінити їхню безпечність.

Наразі у дворі одного з постраждалих районів розгорнуто штаб адміністрації Соборного району, де мешканці можуть подати документи на державну програму "єВідновлення".

"Міські лікарні також приймають поранених. У навчальних закладах діти, на щастя, не постраждали, бо разом із вихователями були в укритті", — йдеться в дописі Філатова.

Внаслідок удару ЗС РФ постраждав 14-поверховий будинок у Дніпрі Фото: Facebook/Борис Філатов

За його словами, на місці працюють усі профільні служби та волонтери, а комунальні служби займаються прибиранням уламків, скла та поваленого гілля, залучено важку техніку — навантажувачі, евакуатори та самоскиди.

Обстріл міст України у ніч на 24 березня — що відомо про наслідки

Нагадаємо, що вночі 24 березня на Харківщині російський FPV-дрон влучив у електропотяг, унаслідок чого загинув один пасажир, ще двоє отримали травми та сильний стрес. За даними Харківської обласної прокуратури, пряме влучання сталося близько 5:20 на станції Слатине.

Також Фокус писав, що в ніч на 24 березня російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Під обстріл потрапили Київ, Полтава, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Суми та інші регіони. Загалом, ворог атакував житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт, є загиблі та поранені.

Крім того, як зауважили у Повітряних силах ЗСУ, противник змінив тактику масованих ударів і обрав стратегію розтягнутого в часі. Росіяни використовують великі групи дронів, які рухаються окремими хвилями, щоб шукати вразливі місця в системі ППО, і частина з них наближається до великих міст, зокрема Києва та Миколаєва.