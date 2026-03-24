На Харківщині ЗС РФ атакували електричку FPV-дроном: є загиблий

У Харківській області росіяни вдарили безпілотником по електропотягу. Внаслідок атаки є загиблий пасажир.

Машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Під атакою опинився електропотяг "Слатине — Харків". У момент атакий той перебував на станції "Слатине". Інцидент стався близько 05:20 ранку.

Унаслідок російського удару загинув 61-річний пасажир. Машиніст та його помічник мають гостру реакцію на стрес. Про інших потерпілих внаслідок атаки наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що 12 березня 2026 року російська армія атакувала безпілотниками залізничну інфраструктуру в Сумській і Миколаївській областях.

8 березня російський дрон влучив у потяг сполученням "Київ-Суми". У момент атаки у поїзді знаходилося близько 200 пасажирів.

4 березня вдень російська армія атакувала південь Одеської області, вдаривши ракетою по об'єкту транспортної інфраструктури. У той же день зранку ворожий БПЛА атакував пасажирський вагон у Миколаєві. Моніторингова група "Укрзалізниці" вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Обійшлося без жертв, проте поранено оглядача поїздів.

18 березня в "Укрзалізниці" повідомили про обмеження курсування поїздів "Інтерсіті" на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах. Наприкінці січня "Укрзалізниця" змінила маршрути потягів "Дніпро–Запоріжжя" через обстріли РФ.