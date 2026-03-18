Інтерсіті Київ-Харків їздитиме тільки до Полтави: в "Укрзалізниці" пояснили, що відбувається
Уранці ЗМІ опублікували інформацію про те, що поїзди "Інтерсіті" сполученням Київ-Харків не доїжджатимуть до Харкова.
В "Укрзалізниці" підтвердили тимчасове обмеження курсування поїздів "Інтерсіті" на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах.
У компанії пояснили, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом і Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до трьох годин. В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години.
"Для зручності пасажирів і більш своєчасного прибуття графік руху скориговано — введено стикувальні маршрути", — уточнили в УЗ.
Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені заходи безпеки для відновлення повноцінного курсування поїздів "Інтерсіті", і їхній стабільний рух планують відновити до кінця березня.
Інші маршрути "Укрзалізниці" з Харкова і назад курсують, як і раніше.
Зранку харківське видання "Думка" повідомило, що відсьогодні, 18 березня, обмеження швидкісних поїздів "Інтерсіті" сполученням Київ-Харків через вплив бойових дій доїжджатимуть лише до Полтави.
Напередодні ввечері, 17 березня, пасажирам, які встигли купити залізничні квитки на поїзди класу "Інтерсіті" з Харкова до Києва, почали надсилати повідомлення про скасування прямого рейсу і наявність пересадки в Полтаві.
"Зокрема, "Укрзалізниця" повідомила пасажирів рейсу №723 Харків — Київ, що мав вирушити сьогодні, 18 березня, о 13:12 із Харкова, про те, що "у зв'язку з впливом бойових дій курсування поїзда "Інтерсіті" №723 Харків — Київ тимчасово обмежене станцією Полтава-Південна", — ідеться в публікації.
Людям запропонували за вже купленими квитками сісти на поїзд №223 Харків — Полтава о 13:50. На станції Полтава-Південна пасажири мають пересісти на свій рейс №723 Полтава — Київ.
