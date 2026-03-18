Интерсити Киев-Харьков будет ездить только до Полтавы: в "Укрзализныце" объяснили, что происходит

Утром СМИ опубликовали информацию о том, что поезда "Интерсити" сообщением Киев-Харьков не будут доезжать до Харькова.

В "Укрзализныце" подтвердили временное ограничение курсирования поездов "Интерсити" на участке до Полтавы со стыковочными маршрутами в Харьков в спальных вагонах.

В компании объяснили, что в последние недели из-за ограничения энергоснабжения поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами, что приводило к задержкам до трех часов. В отдельные дни прибытие проходило уже после начала комендантского часа.

"Для удобства пассажиров и более своевременного прибытия графика движения скорректировано — введены стыковочные маршруты", — уточнили в УЗ.

Сейчас продолжаются восстановительные работы, а также усиленные меры безопасности для восстановления полноценного курсирования поездов "Интерсити", и их стабильное движение планируют возобновить до конца марта.

Другие маршруты "Укрзализныци" из Харькова и обратно курсируют по-прежнему.

Утром харьковское издание "Думка" сообщило, что с сегодняшнего дня, 18 марта, ограничение скоростных поездов "Интерсити" сообщением Киев-Харьков из-за влияния боевых действий будут доезжать только до Полтавы.

Накануне вечером, 17 марта, пассажирам, которые успели купить ж/д билеты на поезда класса "Интерсити" из Харькова в Киев, начали получать сообщения об отмене прямого рейса и наличии пересадки в Полтаве.

"В частности, "Укрзализныця" сообщила пассажирам рейса №723 Харьков – Киев, который должен был отправиться сегодня, 18 марта, в 13:12 из Харькова о том, что "в связи с влиянием боевых действий курсирование поезда "Интерсити" №723 Харьков – Киев временно ограничено станцией Полтава-Южная", — говорится в публикации.

Людям предложили по уже купленным билетам сесть на поезд №223 Харьков – Полтава в 13:50. На станции Полтава-Южная пассажиры должны пересесть на свой рейс №723 Полтава – Киев.

