Находилось 200 пассажиров: в поезд "Киев-Сумы" попал российский дрон (фото)

В поезд "Киев-Сумы" попал российский беспилотник. Пассажиры и сотрудники "Укрзализныци" не пострадали.

В воскресенье утром, 8 марта, российский дрон попал в поезд сообщением "Киев-Сумы". Об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на источники в областной прокуратуре.

Повреждения получил тепловоз.

В поезде находилось около 200 пассажиров.

Информации о раненых нет. Пассажиров, как отмечается, доставили до конечной остановки другим локомотивом.

Местные каналы уточняют, что россияне ударили по подвижному составу БПЛА "Ланцет". Чрезвычайное происшествие произошло в Степановской общине, то есть фактически в пригороде областного цента.

Полиция осматривает место происшествия Фото: Рубрика

Удар дрона пришелся в крышу Фото: Рубрика

На месте происшествия

На момент выхода материала "Укрзализныця" и экстренные службы официально событие не комментировали.

Відео дня

Напомним, в ночь на 17 сентября 2025 года Россия нанесла значительные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Попадание дронов в подстанции и линии электропередач привели к обесточиванию путей, задержкам поездов на Днепровском и Одесском направлениях. В этот же день ВС РФ повредили инфраструктуру "Укрзализныци" в Черкасской области.

Фокус также информировал, что на одном из участков железной дороги появились локомотивы с антидроновой защитой. Локомотив с наваренной на него металлической решеткой для защиты от вражеских дронов сняли очевидцы на одной из железных дорог Украины.

4 марта вражеский БПЛА атаковал пассажирский вагон в Николаеве. Мониторинговая группа "Укрзализныци" вовремя зафиксировала беспилотник в воздухе и эвакуировала людей.