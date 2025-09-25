Ноу-хау от "Укрзализныци": на колиях появились локомотивы с антидроновой защитой (видео)

Локомотив с наваренной на него металлической решеткой сняли очевидцы на одной из железных дорог Украины.

Сетка предназначена для защиты техники от вражеских дронов. Соответствующее видео появилось в ряде пабликов, в том числе его опубликовал и Telegram-канал "Бавовна". В "Укрзализныце" пока никак не прокомментировали запись, которая разошлась по сети.

Тем не менее, очевидно, что необходимость защиты движимого состава АО "Укрзализныця" назрела очень остро, поскольку с середины лета ВС РФ активизировали удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.

По словам гендиректора компании Александра Перцовского, первая цель противника – посеять панику среди пассажиров, а вторая – нанести удар по экономике в целом.

Перцовский говорит, что атаки, поразившие десятки подстанций, связаны с резким увеличением количества беспилотников дальнего действия, производимых российским военно-промышленным комплексом.

"Раньше у них просто не было достаточных ресурсов для того, чтобы один боевой дрон, такой как "Шахед", охотился на локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать "Шахеды" для ударов по отдельным локомотивам, а не по стратегическим целям", – сказал он, добавив, что оккупанты действуют систематически, выводя из строя одну подстанцию ​​за другой или ключевые железнодорожные узлы, чтобы остановить пассажирские поезда".

По оценкам Всемирного банка, около 30% украинской железной дороги находится в стадии "повреждения-восстановления".

Напомним, ночью 18 августа российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе Полтавской области.

Накануне, 17 сентября, 17 сентября ВС РФ также запускали дроны "Шахед" по ж/д подстанциям. Повреждения привели к задержке поездов на Днепровском и Одесском направлениях.

В этот же день ВС РФ повредили инфраструктуру "Укрзализныци" в Черкасской области.