Ноу-хау від "Укрзалізниці": на коліях з'явилися локомотиви з антидроновим захистом (відео)

Локомотив із навареною на нього металевою решіткою зняли очевидці на одній із залізниць України.

Related video

Сітка призначена для захисту техніки від ворожих дронів. Відповідне відео з'явилося в низці пабліків, зокрема його опублікував і Telegram-канал "Бавовна". В "Укрзалізниці" поки ніяк не прокоментували запис, який розійшовся мережею.

Проте очевидно, що необхідність захисту рухомого складу АТ "Укрзалізниця" назріла дуже гостро, оскільки з середини літа ЗС РФ активізували удари по залізничній інфраструктурі України.

За словами гендиректора компанії Олександра Перцовського, перша мета противника — посіяти паніку серед пасажирів, а друга — завдати удару по економіці загалом.

Перцовський каже, що атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, вироблених російським військово-промисловим комплексом.

"Раніше в них просто не було достатніх ресурсів для того, щоб один бойовий дрон, такий як "Шахед", полював на локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати "Шахеди" для ударів по окремих локомотивах, а не по стратегічним цілям", — сказав він, додавши, що окупанти діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди".

За оцінками Світового банку, близько 30% української залізниці перебуває у стадії "пошкодження-відновлення".

Нагадаємо, вночі 18 серпня російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської області.

Напередодні, 17 вересня, 17 вересня ЗС РФ також запускали дрони "Шахед" по залізничних підстанціях. Пошкодження призвели до затримки поїздів на Дніпровському та Одеському напрямках.

Цього ж дня ЗС РФ пошкодили інфраструктуру "Укрзалізниці" в Черкаській області.