Знаходилося 200 пасажирів: у потяг "Київ-Суми" влучив російський дрон (фото)

У поїзд "Київ-Суми" влучив російський безпілотник. Пасажири та співробітники "Укрзалізниці" не постраждали.

У неділю вранці, 8 березня, російський дрон влучив у потяг сполученням "Київ-Суми". Про це інформує "Суспільне" з посиланням на джерела в обласній прокуратурі.

Пошкодження отримав теплотяг.

У поїзді знаходилося близько 200 пасажирів.

Інформації про поранених немає. Пасажирів, як зазначається, доставили до кінцевої зупинки іншим локомотивом.

Місцеві канали уточнюють, що росіяни вдарили по рухомому складу БПЛА "Ланцет". Надзвичайна подія сталася у Степанівській громаді, тобто фактично у передмісті обласного центу.

Поліція оглядає місце події Фото: Рубрика

Удар дрона прийшовся у дах Фото: Рубрика

На місці події

На момент виходу матеріалу "Укрзалізниця" та екстрені служби офіційно подію не коментували.

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня 2025 року Росія завдала значних ударів по залізничній інфраструктурі України. Влучання дронів у підстанції та лінії електропередач призвели до знеструмлення колій, затримок поїздів на Дніпровському та Одеському напрямках. Цього ж дня ЗС РФ пошкодили інфраструктуру "Укрзалізниці" в Черкаській області.

Фокус також інформував, що на одній з ділянок залізниці з'явилися локомотиви з антидроновим захистом. Локомотив із навареною на нього металевою решіткою для захисту від ворожих дронів зняли очевидці на одній із залізниць України.

4 березня ворожий БПЛА атакував пасажирський вагон у Миколаєві. Моніторингова група "Укрзалізниці" вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей.