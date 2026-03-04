В Николаеве "Шахед" РФ попал по пассажирскому поезду: перрон почернел от дыма, — соцсети (фото)

4 марта дрон-камикадзе "Шахед" Вооруженных сил Российской Федерации атаковал пассажирский поезд на вокзале в Николаеве. После попадания начался пожар, который начали тушить спасатели.

Попадание "Шахеда" по пассажирскому поезду в Николаеве произошло утром 4 марта, во время воздушной атаки ВС РФ. На фото и видео с места событий — вокзал, а возле одной из платформ — горящий вагон, показывают фото из Telegram-канала "Новости Николаев". По предварительным данным, люди не пострадали. "Укрзализныця" и ОВА пока не комментировали российский удар.

Информация об атаке дрона РФ по николаевскому вокзалу появилась в сети около 9 часов, пока в регионе еще продолжался сигнал воздушной тревоги из-за воздушной атаки дронов ВС РФ. После сообщения о попадании в канале "МикВисти" уточнили, что "Шахед" ударил не по вагону, а врезался в колею рядом с поездом. Впрочем, на фото с места событий видим языки огня из окон вагона. Вокруг — гражданские свидетели происшествия, работники вокзала и также пожарные, которые тушат огонь.

Відео дня

Обстрел Николаева — детали атаки на поезд

Утром 4 марта "Укрзализныця" информировала о задержке поездов, но речь шла о пригородных сообщениях в Днепропетровской области. В частности, указывалось, что поезд №6504 задерживается почти на два часа, а №6005 — на полтора. Между тем в понедельник 2 марта компания сообщила об атаке россиян на пассажирский поезд в Криворожском районе, когда дрон атаковал пассажирский поезд, наполненный людьми, прямо во время движения. На момент публикации новости об ударе по вокзалу в Николаеве заявлений об ударе "Шахеда" пока не было.

Обновление. В 9:16 глава Николаевской ОГА Виталий Ким отреагировал на удар "Шахеда" по пассажирскому поезду в Николаеве. Глава региона подтвердил атаку ВС РФ по транспортной инфраструктуре. Выяснилось, что действительно возник пожар: получил легкие ранения человек.

Обстрел Николаева — Ким об ударе по поезду 4 марта Фото: Скриншот

Воздушные силы ВСУ в 8:28 отчитались о ночной атаке "Шахедов" и дронов других типов ВС РФ. Согласно данным командования, по Украине ударили 149 БпЛА ВС РФ, силы ПВО сбили/обезвредили 129: зафиксировали 19 попаданий по 15 локациям. Также уточняется, что в 8:40 российский дрон-камикадзе заметили на севере Николаевской области.

Ранее ВС РФ атаковали пассажирский поезд, но во время той атаки погибли четыре человека. Событие произошло в январе 2025 года, когда российские операторы еще имели возможность использовать терминалы Starlink для управления БПЛА. Дроны "Шахед" прицельно ударили по поезду "Барвенково-Чоп", в котором находилось более 200 пассажиров. При этом один дрон намеренно попал в колею перед локомотивом, а другой — посередине поезда, в один из вагонов. Людей поспешно эвакуировали, а после того РФ потеряла возможность использовать канал спутниковой связи Starlink для управления БпЛА.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, по каким новым целям начнут бить ВС РФ с весны 2026 года: среди них — железная дорога, но не только она. Между тем мониторинговые каналы предупредили о готовности россиян к очередному комбинированному удару РФ с использованием "Шахедов" и различных типов ракет.