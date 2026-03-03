В течение 48 часов ВС РФ могут провести массированный удар: какой запас ракет, — мониторинговые каналы

Вооруженные силы Российской Федерации держат наготове суммарно шесть бомбардировщиков, которые готовы ударить по Украине ракетами Х-101, сообщили мониторинговые каналы на основе анализа перемещений стратегической авиации. Россияне сделали почти недельную паузу после последнего удара, во время которого летели и "Искандеры", и "Цирконы", и Х-101, а президент предупредил об ударах по водоснабжению. Какие средства поражения подготовила Москва для новой воздушной атаки?

Россияне готовят массированный ракетный удар по Украине, во время которого применят ракеты "Искандер", "Циркон", Х-101, возможны пуски "Кинжалов" и "Калибров", говорится в сообщении Telegram-канала "еРадар". Ориентировочное время атаки — в течение ближайших 48 часов.

Информация об угрозе нового ракетного удара появилась в сети днем 3 марта. Указывается, что ВС РФ активно перемещают стратегическую авиацию и это может означать готовность к массированной комбинированной атаке с использованием различных типов ракет и беспилотников. Ориентировочно, ВС РФ собрали следующую военную технику для пуска от 64-80 ракет:

Ту-95МС — 4-5 ед. (на каждом от 6-8 Х-101, то есть есть есть угроза удара 24-40 ракет при условии полной загрузки);

ракет при условии полной загрузки); Ту-160 — 2 ед. (на каждом до 12 Х-101, то есть могут запустить 24 ракеты);

ракеты); пусковые установки для баллистических ракет "Искандер-М" — количество не указано;

пусковые установки для гиперзвуковых ракет "Циркон" — количество не известно (возможны пуски с кораблей, субмарин, мобильных установок, стационарного шахтного комплекса "Объект 100" в Крыму);

МиГ-31 для пуска "Кинжалов" — есть вероятность использования из-за длительной паузы от предыдущих случаев, но точных данных нет;

ракетоносители для пуска "Калибров" — два корабля или субмарины в Новороссийске снаряжены для пуска ракет, согласно данным мониторингового канала. Возможный суммарный залп — 16 ракет;

ракет; беспилотники — количество неизвестно.

В заметке также указано, каким объектам могут угрожать ракеты и БпЛА ВС РФ. Возможные цели противника — водопонижение и энергетика в Киеве, энергетика в центральных областях, инфраструктура в западных регионах. Также отмечается, что регионы с целями, которые интересуют россиян, можно определить, анализируя направления движения "Шахедов".

Обстрел Украины — что известно о новом ударе РФ

Воздушные силы и представители командования пока не информировали о возможном ударе РФ. Впрочем, 2 марта появилось заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что россияне изменили направления воздушных атак. По словам главы государства, теперь они сосредоточатся на водоснабжении, логистике, транспортной инфраструктуре. Об этом же написали аналитики Института изучения войны. По их оценкам, в течение зимнего периода россияне били по энергетике и теплу, а теперь действительно сосредоточатся, условно, на "Укрзализныце" и водоканалах.

Между тем 3 марта в еще одном мониторинговом канале Strategic Control рассказали о перемещении Ту-95МС и других самолетов между различными аэродромами ВС РФ. Выяснилось, что два стратегических бомбардировщика переместили с базы "Оленья" на "Энгельс-2" и затем еще два — на "Украинку". При этом в воскресенье 1 марта писали о другом наборе самолетов и ракетоносителей, снаряженных для удара: речь шла о двух Ту-95МС, шести Ту-22М3, шести МиГах и трех кораблях с "Калибрами".

О новых волнах ударов ВС РФ также предупредил военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью медиа "Главред" 2 марта. Обозреватель подчеркнул, что "ракетно-дроновой террор не прекратится", а РФ продолжит давить на тыловую Украину.

Кроме того, Коваленко проанализировал особенности массированных ракетно-дронных ударов ВС РФ в феврале 2026 года. Выяснилось, что состоялось шесть комбинированных атак РФ с паузами от двух до пяти дней. Точные даты, согласно данным Воздушных сил, это 3, 7, 9, 9, 12, 17, 22 и 26 февраля. Заметим, что усредненная периодичность ударов по Украине — каждые 4-5 дней: 3-5 марта попадает в диапазон 48 часов, о которых предупредили мониторинговые каналы.

Обстрел Украины — удары ВС РФ с декабря 2025 по февраль 2026 года Фото: Воздушные силы ВСУ

Отметим, 2 марта президент Зеленский сообщил, что пока нет информации о торможении поставок ракет PAC3 для ЗРК Patriot, которые сбивают российскую баллистику. Заявление главы государства прозвучало на фоне информации о войне США и Израиля с Ираном, когда приходится тратить противоракеты для отражения воздушных ударов Тегерана.

Напоминаем, аналитики портала Defense Express рассказали, каковы темпы производства ракет для Patriot и хватит ли их Украине.