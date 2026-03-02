ВС РФ будут бить по водоснабжению украинцев: Зеленский предупредил о новой волне обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой волне обстрелов Украины, которую готовят Вооруженные силы Российской Федерации. Новой главной целью Кремля будет система водопонижения. Какие объекты инфраструктуры могут попасть под удар ВС РФ?

Предупреждение Зеленского появилось днем 2 марта. Глава государства встретился на закрытой встрече с медиа и сообщил о том, что РФ в ближайшее время будут бить по инфраструктуре водопонижения, говорится в заметке медиа УНИАН в Telegram-канале.

Зеленский анонсировал новую волну ударов РФ по инфраструктуре Украины, по логистике и по водоснабжению. По словам президента, общины должны сосредоточиться на решении возможных проблем с водой, а украинское государство тем временем "должно доставать больше ракет для противовоздушной обороны".

"Они хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", — привело медиа слова главы государства.

Заявления Зеленского — детали

Утром 2 марта президент Зеленский встретился с журналистами и рассказал о текущей политической и военной ситуации в Украине и мире. Среди прочего, глава государства заверил, что война в Иране не повлияет на поставки ракет ПВО для Patriot, которые сбивают российскую баллистику. По его словам, программа оказания помощи PURL, по которой покупаются противоракеты и другое оружие США, продолжает работать и "сигналов о прекращении поставок пока не было". В то же время президент отметил, что в случае длительной и интенсивной войны в Иране это действительно может повлиять на поставки ракет ПВО.

Еще одна тема, о которой говорится в заявлениях Зеленского, — это возможность помощи Украины государствам, причастным к войне в Иране. Глава государства подтвердил слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который говорил об участии украинских экспертов в сбивании иранских дронов. По словам президента, такая помощь действительно возможна, но пока не было соответствующих запросов от правительств других стран: а если будут, то иностранцы могут приехать в Украину и поучиться, сказал он.

Отметим, предыдущая волна ударов ВС РФ была направлена на объекты энергетики, нефтяной отрасли и железнодорожной инфраструктуры. Например, во время февральских обстрелов россияне повредили промышленное предприятие в Полтавской области — в регионе, в котором добывают 40% украинского газа. Перед этим, во время январских (впоследствии и февральских) ударов, ВС РФ полностью разрушили две ТЭЦ на левобережье Киева. В итоге без тепла остались несколько сотен тысяч киевлян, причем это произошло в разгар морозов до "минус" 20 градусов. Кроме того, компания "Укрзализныця" регулярно информирует о повреждениях в результате российских обстрелов, а в январе под удар "Шахеда" РФ попал пассажирский поезд "Барвенково-Чоп" в 60 км от линии фронта.

