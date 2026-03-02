ЗС РФ битимуть по водопостачанню українців: Зеленський попередив про нову хвилю обстрілів

Президент України Володимир Зеленський розповів про нову хвилю обстрілів України, яку готують Збройні сили Російської Федерації. Новою головною ціллю Кремля буде система водопостання. Які об'єкти інфраструктури можуть потрапити під удар ЗС РФ?

Попередження Зеленського з'явилось вдень 2 березня. Глава держави зустрівся на закритій зустрічі з медіа та повідомив про те, РФ найближчим часом битимуть по інфраструктурі водопостання, ідеться у дописі медіа УНІАН у Telegram-каналі.

Зеленський анонсував нову хвилю ударів РФ по інфраструктурі України, по логістиці та по водопостачанню. Зі слів президента, громади повинні зосередитись на розв'язання можливих проблем з водою, а українська держава тим часом "має діставати більше ракет для протиповітряної оборони".

"Вони хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою", — навело медіа слова глави держави.

Заяви Зеленського — деталі

Зранку 2 березня президент Зеленський зустрівся з журналістами та розповів про поточну політичну та військову ситуацію в Україні та світі. Серед іншого, глава держави запевнив, що війна в Ірані не вплине на постачання ракет ППО для Patriot, які збивають російську балістику. З його слів, програма надання допомоги PURL, по якій купуються протиракети та інша зброя США, продовжує працювати й "сигналів про припинення постачання поки не було". Водночас президент зауважив, що у випадку тривалої та інтенсивної війни в Ірані це справді може вплинути на постачання ракет ППО.

Ще одна тема, про яку ідеться у заявах Зеленського, — це можливість допомоги України державам, долученим до війни в Ірані. Глава держави підтвердив слова прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, який говорив про участь українських експертів у збитті іранських дронів. Зі слів президента, така допомога справді можлива, але поки не було відповідних запитів від урядів інших країн: а якщо будуть, то іноземці можуть приїхати в Україні та повчитися, сказав він.

Новина доповнюється…