Протягом 48 годин ЗС РФ можуть провести масований удар: який запас ракет, — моніторингові канали

Збройні сили Російської Федерації тримають напоготові сумарно шість бомбардувальників, які готові вдарити по Україні ракетами Х-101, повідомили моніторингові канали на основі аналізу переміщень стратегічної авіації. Росіяни зробили майже тижневу паузу після останнього удару, під час якого летіли і "Іскандери", і "Циркони", і Х-101, а президент попередив про удари по водопостачанню. Які засоби ураження підготувала Москва для нової повітряної атаки?

Росіяни готують масований ракетний удар по Україні, під час якого застосують ракети "Искандер", "Циркон", Х-101, можливі пуски "Кинджалів" та "Калібрів", ідеться у дописі Telegram-каналу "єРадар". Орієнтовний час атаки — протягом найближчих 48 годин.

Інформація про загрозу нового ракетного удару з'явилась у мережі вдень 3 березня. Вказується, що ЗС РФ активно переміщують стратегічну авіацію і це може означати готовність до масованої комбінованої атаки з використанням різних типів ракет та безпілотників. Орієнтовно, ЗС РФ зібрали наступну військову техніку для пуску від 64-80 ракет:

Ту-95МС — 4-5 од. (на кожному від 6-8 Х-101, тобто є загроза удару 24-40 ракет за умови повного завантаження);

ракет за умови повного завантаження); Ту-160 — 2 од. (на кожному до 12 Х-101, тобто можуть запустити 24 ракети);

ракети); пускові установки для балістичних ракет "Искандер-М" — кількість не вказана;

пускові установки для гіперзвукових ракет "Циркон" — кількість не відома (можливі пуски з кораблів, субмарин, мобільних установок, стаціонарного шахтного комплексу "Об'єкт 100" в Криму);

МіГ-31 для пуску "Кинджалів" — є ймовірність використання через тривалу паузу від попередніх випадків, але точних даних немає;

ракетоносії для пуску "Калібрів" — два кораблі чи субмарини у Новоросійську споряджені для пуску ракет, згідно з даними моніторингового каналу. Можливий сумарний залп — 16 ракет;

ракет; безпілотники — кількість невідома.

Відео дня

У дописі також вказано, яким об'єктам можуть загрожувати ракети та БпЛА ЗС РФ. Можливі цілі противника — водопостання та енергетика у Києві, енергетика у центральних областях, інфраструктура у західних регіонах. Також зауважується, що регіони з цілями, які цікавлять росіян, можна визначити, аналізуючи напрямки руху "Шахедів".

Обстріл України — що відомо про новий удар РФ

Повітряні сили та представники командування поки не інформували про можливий удар РФ. Втім, 2 березня з'явилась заява президента України Володимира Зеленського, який повідомив, що росіяни змінили напрямки повітряних атак. Зі слів глави держави, тепер вони зосередяться на водопостачанні, логістиці, транспортній інфраструктурі. Про це ж написали аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, протягом зимового періоду росіяни гатили по енергетиці та теплу, а тепер справді зосередяться, умовно, на "Укрзалізниці" та водоканалах.

Тим часом 3 березня у ще одному моніторинговому каналі Strategic Control розповіли про переміщення Ту-95МС та інших літаків між різними аеродромами ЗС РФ. З'ясувалось, що два стратегічних бомбардувальники перемістили з бази "Олєнья" на "Енгельс-2" і потім ще два — на "Українку". При цьому у неділю 1 березня писали про інший набір літаків та ракетоносіїв, споряджених для удару: ішлося про два Ту-95МС, шість Ту-22М3, шість МіГів та три кораблі з "Калібрами".

Про нові хвилі ударів ЗС РФ також попередив військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю медіа "Главред" 2 березня. Оглядач наголосив, що "ракетно-дроновий терор не припиниться", а РФ продовжить тиснути на тилову Україну.

Крім того, Коваленко проаналізував особливості масованих ракетно-дронових ударів ЗС РФ у лютому 2026 року. З'ясувалось, що відбулось шість комбінованих атак РФ з паузами від двох до п'яти днів. Точні дати, відповідно до даних Повітряних сил, це 3, 7, 9, 12, 17, 22 і 26 лютого. Зауважмо, що усереднена періодичність ударів по Україні — кожні 4-5 днів: 3-5 березня потрапляє в діапазон 48 годин, про які попередили моніторингові канали.

Обстріл України — удари ЗС РФ з грудня 2025 по лютий 2026 року Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зазначимо, 2 березня президент Зеленський повідомив, що поки немає інформації про гальмування постачання ракет PAC3 для ЗРК Patriot, які збивають російську балістику. Заява глави держави пролунала на тлі інформацію про війну США та Ізраїлю з Іраном, коли доводиться витрачати протиракети для відбиття повітряних ударів Тегерану.

Нагадуємо, аналітики порталу Defense Express розповіли, які темпи виробництва ракет для Patriot та чи вистачить їх Україні.