У Миколаєві "Шахед" РФ влучив по пасажирському потягу: перон почорнів від диму, — соцмережі (фото)

4 березня дрон-камікадзе "Шахед" Збройних сил Російської Федерації атакував пасажирський потяг на вокзалі у Миколаєві. Після влучання почалась пожежа, яку почали гасити рятувальники.

Влучання "Шахеда" по пасажирському потягу у Миколаєві сталось зранку 4 березня, під час повітряної атаки ЗС РФ. НА фото та відео з місця подій — вокзал, а біля однієї з платформ — палаючий вагон, показують фото з Telegram-каналу "Новини Миколаїв". За попередніми даними, люди не постраждали. "Укрзалізниця" та ОВА поки не коментували російський удар.

Інформація про атаку дрона РФ по миколаївському вокзалу з'явилась у мережі близько 9 год, поки у регіоні ще тривав сигнал повітряної тривоги через повітряну атаку дронів ЗС РФ. Після повідомлення про влучання у каналі "МикВісті" уточнили, що "Шахед" вдарив не по вагону, а врізався у колію поруч з потягом. Втім, на фото з місця подій бачимо язики вогню з вікон вагона. Навколо — цивільні свідки події, працівники вокзалу і також пожежники, які гасять вогонь.

Відео дня

Обстріл Миколаєва — деталі атаки на потяг

Зранку 4 березня "Укрзалізниця" інформувала про затримку потягів, але ішлося про приміські сполучення у Дніпропетровській області. Зокрема, вказувалось, що потяг №6504 затримується на майже дві години, а №6005 — на півтори. Тим часом у понеділок 2 березня компанія повідомила про атаку росіян на пасажирський потяг у Криворізькому районі, коли дрон атакував пасажирський потяг, наповнений людьми, прямо під час руху. На момент публікації новини про удар по вокзалу в Миколаєві заяв про удар "Шахеда" поки не було.

Оновлення. О 9:16 глава Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на удар "Шахеда" по пасажирському потягу у Миколаєві. Глава регіону підтвердив атаку ЗС РФ по транспортній інфраструктурі. З'ясувалось, що справді виникла пожежа: отримав легкі поранення чоловік.

Обстріл Миколаєва — Кім про удар по потягу 4 березня Фото: Скриншот

Повітряні сили ЗСУ о 8:28 відзвітували про нічну атаку "Шахедів" та дронів інших типів ЗС РФ. Згідно з даними командування, по Україні вдарили 149 БпЛА ЗС РФ, сили ППО збили/знешкодили 129: зафіксували 19 влучань по 15 локаціях. Також уточнюється, що о 8:40 російський дрон-камікадзе помітили на півночі Миколаївської області.

Раніше ЗС РФ атакували пасажирський потяг, але під час тієї атаки загинуло четверо людей. Подія сталась у січні 2025 року, коли російські оператори ще мали можливість використовувати термінали Starlink для керування БпЛА. Дрони "Шахед" прицільно вдарили по потягу "Барвінкове-Чоп", у якому перебувало понад 200 пасажирів. При цьому один дрон навмисно влучив у колію перед локомотивом, а інший — посередині потягу, в один з вагонів. Людей поспішно евакуювали, а після того РФ втратила можливість використовувати канал супутникового зв'язку Starlink для керування БпЛА.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський розповів, по яких нових цілях почнуть бити ЗС РФ з весни 2026 року: серед них — залізниця, але не лише вона. Тим часом моніторингові канали попередили про готовність росіян до чергового комбінованого удару РФ з використанням "Шахедів" та різних типів ракет.