На Харьковщине ВС РФ атаковали электричку FPV-дроном: есть погибший

В Харьковской области россияне ударили беспилотником по электропоезду. В результате атаки есть погибший пассажир.

Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Под атакой оказался электропоезд "Слатино — Харьков". В момент атаки тот находился на станции "Слатино". Инцидент произошел около 05:20 утра.

В результате российского удара погиб 61-летний пассажир. Машинист и его помощник имеют острую реакцию на стресс. О других пострадавших в результате атаки пока не сообщается.

Напомним, что 12 марта 2026 года российская армия атаковала беспилотниками железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Николаевской областях.

8 марта российский дрон попал в поезд сообщением "Киев-Сумы". В момент атаки в поезде находилось около 200 пассажиров.

Відео дня

4 марта днем российская армия атаковала юг Одесской области, ударив ракетой по объекту транспортной инфраструктуры. В тот же день утром вражеский БПЛА атаковал пассажирский вагон в Николаеве. Мониторинговая группа "Укрзализныци" вовремя зафиксировала беспилотник в воздухе и эвакуировала людей. Обошлось без жертв, однако ранен смотритель поездов.

18 марта в "Укрзалізниці" сообщили об ограничении курсирования поездов "Интерсити" на участке до Полтавы со стыковочными маршрутами до Харькова в спальных вагонах. В конце января "Укрзалізниця" изменила маршруты поездов "Днепр-Запорожье" из-за обстрелов РФ.