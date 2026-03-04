ВС РФ ударили по железной дороге в Одесской области: ранены дети

4 марта днем российская армия атаковала юг Одесской области, ударив ракетой по объекту транспортной инфраструктуры.

В результате атаки пострадали четыре человека, среди которых — двое детей, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Все в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Данные о пострадавших уточняются", — написал чиновник. Позже он уточнил, что один из пострадавших — в тяжелом сотсоянии.

Также повреждено административное здание.

Министр развития общин Алексей Кулеба подтвердил атаку, уточнив, что повреждено помещение железнодорожной станции. Ранения получили железнодорожник и двое детей.

В "Укрзализныце" утром 4 марта, еще до атаки, о которой говорится выше, рассказали, что противник усилил удары по железнодорожной инфраструктуре.

"С начала марта зафиксировано уже 18 ударов — в среднем по шесть в сутки. Для этого страна-террорист использует БПЛА и FPV-дроны. С начала месяца поврежден 41 объект. Среди главных целей — подвижной состав: зафиксировано повреждение 17 единиц. Также враг бьет и по пассажирским вагонам", — говорится в публикации.

Атака в Одесской области, — к сожалению, не единственная за сегодня. Утром вражеский БПЛА атаковал пассажирский вагон в Николаеве. Мониторинговая группа "Укрзализныци" вовремя зафиксировала беспилотник в воздухе и эвакуировала людей. Обошлось без жертв, однако ранен обозреватель поездов.

"Под ударами локомотивы, грузовые вагоны и специализированная техника, которая используется для ремонта инфраструктуры. В этом месяце враг атаковал и железнодорожные депо и мосты. Больше обстрелов — вблизи линии фронта", — констатируют железнодорожники.

В УЗ заверили, что вместе с военными активно мониторят воздушное пространство на маршрутах курсирования поездов и в случае обнаружения опасности железнодорожники изменяют маршрут, оперативно эвакуируют пассажиров из вагонов и принимают другие меры безопасности.

Напомним, в Криворожском районе в результате атаки дрона на пассажирский поезд погиб человек.

Также сообщалось, что 4 октября прошлого года оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Шосткинской громаде и попали в пассажирские вагоны поезда сообщения "Шостка-Киев". В результате удара пострадали около 30 людей.