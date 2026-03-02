ВС РФ ударили "Шахедом" по электричке с людьми в Днепропетровской области: есть погибший (фото)

В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по пригородному поезду во время его движения. Среди пострадавших есть ребенок.

Сразу после атаки локомотивная бригада экстренно остановила электричку и устранила задымление, сообщили в "Укрзализныце". Пассажиров эвакуировали.

В результате атаки два человека получили тяжелые травмы. Один из них скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Еще у пяти пассажиров — ранения в виде порезов разной степени.

Удар по поезду был нанесен, когда электричка ехала по маршруту Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Сейчас медики осматривают тех, кто был в поезде, продолжаются спасательные работы. На месте работают сотрудники ГСЧС, которые помогают доставлять пострадавших в больницы, а также железнодорожники и фельдшер из ближайших станций и депо.

В настоящее время организуется транспортировка всех пассажиров.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подтверждает информацию и пишет о семи раненых.

Паблик "ДС: новости Днепр" опубликовал кадры из вагона, в который попал "Шахед". Как видно на фото, беспилотник пробил крышу.

Дрон пробил крышу электрички Фото: Соцсети

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа написал в Telegram-канале, что среди пострадавших — 10-летняя девочка и 17-летний парень.

В медучреждении остаются пятеро раненых. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Это — не первая атака на гражданский поезд. 4 октября прошлого года оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Шосткинской громаде и попали в пассажирские вагоны поезда сообщения "Шостка-Киев". В результате удара пострадали около 30 людей.

27 января глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ВС РФ ударили по пассажирскому поезду "Чоп — Барвенково" в области. Из-за этого загорелись вагон и электровоз, в момент удара внутри транспорта находился 291 пассажир.

Президент Владимир Зеленский вечером сообщил, что известно о 4 погибших в результате атаки на поезд в Харьковской области. В вагоне, куда попал дрон, находилось 18 человек.