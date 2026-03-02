ЗС РФ вдарили "Шахедом" по електричці з людьми в Дніпропетровській області: є загиблий (фото)

У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по приміському поїзду під час його руху. Серед постраждалих є дитина.

Одразу після атаки локомотивна бригада екстрено зупинила електричку й усунула задимлення, повідомили в "Укрзалізниці". Пасажирів евакуювали.

Унаслідок атаки двоє людей дістали важкі травми. Один із них помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Ще у п'яти пасажирів — поранення у вигляді порізів різного ступеня.

Удар по поїзду було завдано, коли електричка їхала за маршрутом Фото: Олексій Кулеба / Telegram

Наразі медики оглядають тих, хто був у поїзді, тривають рятувальні роботи. На місці працюють співробітники ДСНС, які допомагають доправляти постраждалих до лікарень, а також залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо.

Наразі організовується транспортування всіх пасажирів.

Відео дня

Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба підтверджує інформацію і пише про сімох поранених.

Паблік "ДС: новини Дніпро" опублікував кадри з вагона, у який потрапив "Шахед". Як видно на фото, безпілотник пробив дах.

Дрон пробив дах електрички Фото: Соцсети

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа написав у Telegram-каналі, що серед постраждалих — 10-річна дівчинка і 17-річний хлопець.

У медзакладі залишаються п'ятеро поранених. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Це — не перша атака на цивільний потяг. 4 жовтня минулого року окупанти вдарили по залізничному вокзалу в Шосткинській громаді та поцілили в пасажирські вагони поїзда сполученням "Шостка-Київ". Унаслідок удару постраждали близько 30 людей.

27 січня голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що ЗС РФ вдарили по пасажирському поїзду "Чоп — Барвінкове" в області. Через це загорілися вагон і електровоз, у момент удару всередині транспорту перебував 291 пасажир.

Президент Володимир Зеленський увечері повідомив, що відомо про 4 загиблих унаслідок атаки на поїзд у Харківській області. У вагоні, куди влучив дрон, перебувало 18 осіб.