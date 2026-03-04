ЗС РФ вдарили по залізниці в Одеській області: поранено дітей

4 березня вдень російська армія атакувала південь Одеської області, вдаривши ракетою по об'єкту транспортної інфраструктури.

Унаслідок атаки постраждали четверо людей, серед яких — двоє дітей, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Усі в стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога. Дані про постраждалих уточнюються", — написав чиновник. Пізніше він уточнив, що один із постраждалих — у важкому стані.

Також пошкоджено адміністративну будівлю.

Міністр розвитку громад Олексій Кулеба підтвердив атаку, уточнивши, що пошкоджено приміщення залізничної станції. Поранення дістали залізничник і двоє дітей.

В "Укрзалізниці" вранці 4 березня, ще до атаки, про яку йдеться вище, розповіли, що противник посилив удари по залізничній інфраструктурі.

"З початку березня зафіксовано вже 18 ударів — у середньому по шість на добу. Для цього країна-терорист використовує БПЛА та FPV-дрони. З початку місяця пошкоджено 41 об'єкт. Серед головних цілей — рухомий склад: зафіксовано пошкодження 17 одиниць. Також ворог б'є і по пасажирських вагонах", — ідеться в публікації.

Атака в Одеській області, на жаль, не єдина за сьогодні. Зранку ворожий БПЛА атакував пасажирський вагон у Миколаєві. Моніторингова група "Укрзалізниці" вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Обійшлося без жертв, проте поранено оглядача поїздів.

"Під ударами локомотиви, вантажні вагони та спеціалізована техніка, яка використовується для ремонту інфраструктури. Цього місяця ворог атакував і залізничні депо та мости. Найбільше обстрілів — поблизу лінії фронту", — констатують залізничники.

В УЗ запевнили, що разом із військовими активно моніторять повітряний простір на маршрутах курсування поїздів, і в разі виявлення небезпеки залізничники змінюють маршрут, оперативно евакуюють пасажирів із вагонів та вживають інших заходів безпеки.

Нагадаємо, у Криворізькому районі внаслідок атаки дрона на пасажирський поїзд загинула людина.

Також повідомлялося, що 4 жовтня минулого року окупанти вдарили по залізничному вокзалу в Шосткинській громаді та поцілили в пасажирські вагони поїзда сполученням "Шостка-Київ". Внаслідок удару постраждали близько 30 людей.