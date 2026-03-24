13 постраждалих у Львові: що відомо про наслідки обстрілу росіян (відео)

У Львівській ОВА повідомляють по загорання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини. Також є постраждалі.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про сімох поранених внаслідок атаки російських дронів. Одна людина у важкому стані. Мер Садовий повідомив, що кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

"Вже 13 поранених в лікарнях Львова. Кількість постраждалих збільшується… Люди з травмами різного ступеня важкості. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу. 5 зі Сихова, 2 з центру Львова. Атака досі триває", — написав очільник міста Андрій Садовий.

"Унаслідок атаки ворожих безпілотників у Львові є загорання… Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади. Всюди працюють вогнеборці", — повідомив Козицький.

За його словами у повітряному просторі Львівської області перебувають ще щонайменше два ворожих безпілотники. ППО працює.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що серед постраждалих 51-річна жінка, яка отримала мінно-вибухові травми нижніх кінцівок. До лікарні її доправили поліцейські.

Також у мерії повідомили, що внаслідок дронової атаки на Львів зафіксовані масштабні руйнування в різних районах міста. Пошкоджено житлові будинки в центральній частині міста та на Сихові. Всі відповідні служби вже виїхали для ліквідації наслідків.

За інформацією управління транспорту, трамваї не курсують у місцях де стались влучання, автобуси прямують в об'їзд.

Тривога все ще триває.

У Львові прогриміли вибухи невдовзі після того, як стало відомо, що в напрямку міста летить ворожий ударний дрон.