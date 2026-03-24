Атака на Львів: горить історична церква святого Андрія у центрі міста (відео)

У Львівській ОВА повідомили про "приліт" в центрі міста та про влучання у спадщину ЮНЕСКО.

"Ворог продовжує атакувати Львівщину. Є приліт в центральну частину Львова. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО. Загроза далі висока. Залишайтеся в укриттях!!!" — написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Також він повідомив про двох поранених. Та підтвердив, що було атаковано багатоповерхівку у львівському районі Сихів.

Місцеві ЗМІ та пабліки повідомляють про влучання в історичну будівлю монастиря бернардинів у центрі Львова. Над містом підінмається чорний дим.

У Львові постраждав монастир бернардинів Фото: Соцмережі

Нагадаємо, у Львові прогриміли вибухи невдовзі після того, як стало відомо, що в напрямку міста летить ворожий ударний дрон.

Напередодні моніторингові канали та навіть президент України повідомляли, що росіяни готують масований удар по Україні. Ворог проводить перекидання літаків з метою спорядження крилатими ракетами.