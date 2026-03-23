У РНБО попередили про масований обстріл: моніторингові канали розповіли, куди битиме ворог

Російські військові можуть завдати масованого удару по Україні вже найближчим часом. Ворог проводить перекидання літаків з метою спорядження крилатими ракетами.

Водночас наразі невідомо, коли саме буде здійснено обстріл. Про підготовку росіянами до атаки попередив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram.

"Ворог може готувати обстріл, будьте уважними до тривог", — зазначив він.

Водночас моніторинговий канал "єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека", який відстежує російські атаки, попередив, що росіяни можуть завдати масованого ракетно-дронового удару найближчим часом.

Пріоритетними цілями ворога надалі залишаються Захід та Центр України, зокрема і місто Київ.

"Радимо зарядити резервні засоби живлення та зробити запаси води", — зазначили в дописі.

Інший моніторинговий канал "monitor" зазначив, що впродовж поточної доби ворог виконав передислокацію бортів стратегічної авіації рф в межах східного, центрального та західного регіонів, ймовірно з метою спорядження крилатими ракетами.

Зокрема, літаки були перекинуті на аеродром "Оленья" та "Енгельс".

Нагадаємо, що у ніч на 19 березня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україну 133 дрони. Зокрема, стало відомо про удар "Шахеда" по СБУ у Львові.

Також російські окупанти вранці 16 березня атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами. Уламки дрона впали на Майдан Незалежності.

Після цього радник глави Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що на Київ були скинуті уламки "Ланцетів" з "Шахедів". Це було зроблено навмисно, щоб налякати українців нібито новими можливостями ЗС РФ.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, що вказує на те, що "Ланцет" у центрі Києва — це пропаганда ворога.