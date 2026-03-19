ППО збила 109 зі 133 "Шахедів" РФ: удар по СБУ у Львові, інфраструктурі у Нововолинську, Одесі

В ніч на 19 березня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україну 133 дрони, заявили Повітряні сили ЗСУ. Під час повітряної атаки постраждала будівля СБУ у Львові, об'єкт інфраструктури у Нововолинську на кордоні з Польщею, житлові квартали Одеси. Як відпрацювали українські засоби протиповітряної оборони (ППО) та які наслідки обстрілу?

Атака "Шахедів" та БпЛА інших типів тривала з 18 год 18 березня до 8 год 19 березня, ідеться у звіті Повітряних сил у Telegram-каналі. ЗС РФ запустили 133 безпілотники з шести полігонів навколо України. Під ударом опинились області на заході, в центрі та на півдні. Засоби ППО збили 109 російських дронів, які цілили по українській інфраструктурі та влучали по житлових будинках. Фокус зібрав інформацію військових адміністрацій та місцевих медіа про наслідки 14-годинної повітряної атаки.

Згідно з даними повітряного командування, російські БпЛА стартували з полігонів у Орлі, Шаталовому, Брянську, Міллеровому, Приморсько-Ахтарську, Гвардійському (ТОТ Крим). ППО збила/знешкодила 109 зі 133 дронів ЗС РФ, тобто ефективність склала 80%.

Повітряні сили повідомили про влучання 20 дронів РФ у 11 локаціях: орієнтовно, на кожну точку удару припадало по два БпЛА. Крім того, зафіксували падіння уламків у семи локаціях, вказано у звіті.

Обстріл України — Повітряні сили про роботу ППО 19 березня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Обстріл України — атака "Шахедів" 19 березня

Фокус писав про перебіг нічної атаки дронів ЗС РФ в ніч на 19 березня. Увечері 18 березня стало відомо про удар "Шахеда" по СБУ у Львові. Згідно з даними місцевих пабліків, вибух пролунав близько 22 год. Глава Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив влучання та уточнив, що "є руйнування": у перші години після влучання не було інформації про можливих постраждалих. Зранку, близько 8 год 19 березня, посадовець уточнив, що у будівлі вибиті вікна, а постраждалих немає. Міський голова Львова Андрій Садовий інформував про загрозу удару "Шахедів" РФ близько 22 год, а нових дописів не було.

Обстріл України — будівля обласного управління СБУ у Львові до удару 19 березня Фото: Google Maps

Тим часом міський голова міста Нововолинськ Волинської області Борис Карпус у Telegram написав, що місто потрапило під удар "Шахеда" РФ. Допис посадовця з'явився у мережі о 20:49 18 березня. З'ясувалось, що російський безпілотник влучив по об'єкту енергетичної інфраструктури: у частині громади зникло світло (у 30 тис. абонентів), також є перебої з водопостачанням. Зранку мер уточнив, що відновили подання води, працюють котельні, а садочки та школи працюють у звичному режимі. Зауважмо, що Нововолинськ — населений пункт, розташований за 5 км від кордону з Польщею. Щоб до нього дістатись, дрони РФ мали пролетіти близько 800 км (якщо зайшли зі східного кордону України). Глава Волинської ОДА Роман Романюк підтвердив влучання по об'єкту критичної інфраструктури, але не написав, чи ідеться про вказане місто.

Обстріл України — де розташоване місто Нововолинськ, по якому вдарили 19 березня Фото: DeepState

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про атаку "Шахедів" РФ на Одесу. Російські дрони вдарили по трьох житлових кварталах: зруйнована частина двоповерхового будинку, є влучання у багатоквартирні будинки. Крім того, росіяни влучили по інфраструктурному об'єкту: "пошкоджено частину обладнання та 11 транспортних засобів". Пресслужба ДСНС опублікувала кадри наслідків удару РФ по Одесі. На фото — зруйнований фасад, у якому "Шахед" пробив наскрізний отвір. Представники влади уточнили, що через російський удар отримали поранення троє людей, а загиблих немає.

Зазначимо, вдень 18 березня стало відомо про новий обстріл України, під час якого РФ вдарила по Сумах. Згідно з повідомленнями соцмереж, "Шахеди" влучили по будівлі обласного терцентру комплектування.

Нагадуємо, експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський в інтерв'ю Radio NV розповів, чому виникають проблеми у захисті від російських дронів.