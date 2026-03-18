"В України вистачає дронів": військовий вказав, у чому проблема захисту від російських БпЛА

Україна має достатньо безпілотників для протидії росіянам, але є проблема у тому, хто вийде на бойове чергування та буде ними збивати ворожі цілі.

В нас недостатньо операторів безпілотників, які могли б ними воювати. Про це 18 березня розповів військовослужбовець 413-го полку СБС Рейд, експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський в інтерв'ю Radio NV.

За словами військового, сучасна війна дронів потребує значного залучення кадрового складу. Їх, ймовірно, знадобилося б навіть більше, якби Україна воювала у радянському стилі, маючи значну кількість важкого озброєння.

"Війна дронів вимагає, особливо в наших умовах, дуже широкого залучення кадрового складу, можливо, навіть більше, якби ми мали б достатньо тяжкого озброєння і воювали б по-радянськи, умовно кажучи, як у перші тижні повномасштабного вторгнення", — пояснив Киричевський.

Відео дня

Актуальна проблема зараз — це не наявність дронів в України. Головне — відсутність людей, що могли б ними керувати.

"Актуальним є факт того, що немає проблеми з кількістю дронів, є проблема в тому, хто стане на бойове чергування і буде ними збивати", — зазначив військовий.

Потрібно, аби більше людей рекрутувалися до війська

Через відсутність операторів БпЛА забезпечити збиття ворожих дронів стає значно складніше. Однак цю проблему можна вирішити: Киричевський вважає, що для цього необхідно збільшення кількості людей, що б добровільно долучалися до українського війська.

"Для того, щоб забезпечити стовідсоткове непроникнення дронів РФ, наприклад, хоча б до столиці, це непроникнення явно має забезпечуватися, зокрема, безпілотною складовою, треба, щоб якомога більше людей добровільно рекрутувалися до війська", — наголосив експерт.

