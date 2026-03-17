"Діятимуть навіть в умовах океану": Зеленський анонсував розробку нових надводних дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над створенням нових надводних безпілотників, здатних діяти у складних морських умовах. За його словами, незабаром українські системи зможуть виконувати завдання навіть в умовах океану.

Президент України Володимир Зеленський 17 березня під час офіційного візиту до Великої Британії виступив перед британськими парламентарями. У своїй промові глава держави розповів про розвиток українських військових технологій, зокрема морських безпілотних систем.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна активно вдосконалює надводні дрони та працює над створенням більш витривалих морських версій. За його словами, ці системи мають стати стабільнішими і зможуть працювати у складніших умовах.

"Ми розробляємо більш стабільні дрони, які можуть довше та ефективніше діяти на морі. Незабаром і не в далекому майбутньому ми матимемо системи здатні діяти навіть в умовах океану", — заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент додав, що Україна також працює над розробкою та застосуванням підводних безпілотних апаратів.

"Ми починали з простих морських дронів-камікадзе, потім створили дрони із турелями, які можуть збивати гелікоптери, а зараз у нас є дрони, які можуть збивати російські винищувачі з моря. Ми розробили катери, що несуть на борту інші дрони. Також є катери, які вражають цілі на суші з моря", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив про відправлення 201 українського військового експерта до країн Близького Сходу для допомоги у протидії іранським дронам. Українські фахівці вже працюють в Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейту. Вони допомагають підвищувати ефективність захисту від дронових атак Ірану.

Раніше ми також інформували, що міністр оборони України Михайло Федоров анонсував цифровізацію війська із використанням технологій штучного інтелекту. За його словами, при Міністерстві оборони створюють систему центрів компетенцій військових технологій. Вони працюватимуть над ключовими напрямами сучасної війни – від дронів до артилерії та далекобійних ударних систем.