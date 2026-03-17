"Будут действовать даже в условиях океана": Зеленский анонсировал разработку новых надводных дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над созданием новых надводных беспилотников, способных действовать в сложных морских условиях. По его словам, вскоре украинские системы смогут выполнять задачи даже в условиях океана.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта во время официального визита в Великобританию выступил перед британскими парламентариями. В своей речи глава государства рассказал о развитии украинских военных технологий, в частности морских беспилотных систем.

Владимир Зеленский отметил, что Украина активно совершенствует надводные дроны и работает над созданием более выносливых морских версий. По его словам, эти системы должны стать более стабильными и смогут работать в более сложных условиях.

"Мы разрабатываем более стабильные дроны, которые могут дольше и эффективнее действовать на море. Вскоре и не в далеком будущем мы будем иметь системы способные действовать даже в условиях океана", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент добавил, что Украина также работает над разработкой и применением подводных беспилотных аппаратов.

"Мы начинали с простых морских дронов-камикадзе, потом создали дроны с турелями, которые могут сбивать вертолеты, а сейчас у нас есть дроны, которые могут сбивать российские истребители с моря. Мы разработали катера, несущие на борту другие дроны. Также есть катера, которые поражают цели на суше с моря", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил об отправке 201 украинского военного эксперта в страны Ближнего Востока для помощи в противодействии иранским дронам. Украинские специалисты уже работают в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт. Они помогают повышать эффективность защиты от дроновых атак Ирана.

Ранее мы также информировали, что министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал цифровизацию войска с использованием технологий искусственного интеллекта. По его словам, при Министерстве обороны создают систему центров компетенций военных технологий. Они будут работать над ключевыми направлениями современной войны — от дронов до артиллерии и дальнобойных ударных систем.