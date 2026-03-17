"От разведки до управления": Федоров анонсировал цифровизацию войска через ИИ-технологии

Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал создание системы центров компетенций военных технологий при его ведомстве. В ближайшее время по каждому важному направлению современной войны появится отдельный центр: дроны, Middle Strike, Deep Strike, артиллерия и тому подобное.

Об этом глава Минобороны сообщил в своем телеграмм-канале.

"Чтобы быть быстрее врага на поле боя, мы создаем систему центров компетенций военных технологий при Министерстве обороны. В ближайшее время по каждому ключевому направлению современной войны появится отдельный центр: дроны, Middle Strike, Deep Strike, артиллерия и другие", — написал Михаил Федоров.

По его словам, задача этих центров — постоянно анализировать поле боя, технологии, а также определять дальнейшие шаги развития.

"В технологической войне побеждает тот, кто быстрее проходит цикл инноваций", — отметил чиновник.

Первым таким центром становится Defense AI Center "A1", который Украина реализует при поддержке правительства Великобритании.

Основные задачи центра:

- анализ боевых данных;

- прогнозирование действий врага;

- развитие автономных систем;

- новые инструменты управления.

По словам главы Минобороны, Центр поможет быстрее превращать боевой опыт и данные с фронта в технологические решения и ускорять внедрение инноваций в войсках.

"AI-решения станут частью каждого домена современной войны — от разведки до управления. Наша задача — создать самую эффективную оборонную систему Европы. Это AI-driven армия нового поколения, основанная на скорости инноваций, автономных системах и сетевом превосходстве", — добавил Федоров в конце.

Напомним, недавно глава государства Владимир Зеленский рассказал СМИ, что у Украины нет другого выхода, чем делать уверенные шаги по ПВО и ракетостроению. Министр обороны Михаил Федоров призвал производителей вооружения частного сектора фокусироваться именно на этом вопросе.

Кроме того, украинская власть решила предоставить партнерам доступ к большому массиву данных о боевых действиях, чтобы помочь тренировать системы ИИ для работы с дронами.