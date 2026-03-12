ИИ дронов тренируют на данных войны: Украина открыла их союзникам

Украина открывает союзникам доступ к массиву данных о боевых действиях. Это нужно для разработки программного обеспечения для дронов на основе искусственного интеллекта. Накопленный во время войны опыт украинской армии может ускорить создание новых технологий для автономных систем на поле боя.

Украинские власти решили предоставить партнерам доступ к большому массиву данных о боевых действиях, чтобы помочь тренировать системы искусственного интеллекта для работы с дронами, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Facebook в четверг, 12 марта.

Речь идет об информации, накопленной во время четырех лет полномасштабной войны России против Украины, которую планируют использовать для развития технологий автоматизированного управления дронами. Этот шаг происходит на фоне того, что военные по всему миру начинают использовать автоматизированные системы, которые могут направлять дроны к целям без пилота или быстро анализировать огромные массивы данных.

"Открываем для партнеров доступ к тренировке AI-моделей на основе реальных данных с поля боя. Впервые в мире. Правительство приняло постановление, которое запускает новый формат сотрудничества между государством, украинскими компаниями и международными партнерами. Украина открывает возможность тренировать модели искусственного интеллекта для беспилотных систем на основе реальных боевых данных", — отметил Федоров.

Иностранные союзники и компании стремились получить доступ к украинскому опыту, накопленному во время полномасштабного вторжения России. Такое огромное количество накопленных данных имеет решающее значение для тренировочных моделей распознавания закономерностей, форм и поведения людей и машин на поле боя.

"Именно поэтому на базе Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны создана специальная AI-платформа, которая позволяет: безопасно тренировать модели без прямого доступа к чувствительным базам данных; работать с большими массивами обозначенных фото- и видеоматериалов; использовать данные, которые постоянно обновляются", — подчеркнул Федоров.

Министр обороны Михаил Федоров заявил, предоставляет постоянно обновляемые наборы данных и большое количество фотографий и видеоматериалов. Он подчеркнул, что Украина выиграет от ускорения разработки моделей искусственного интеллекта, которые она потом сможет использовать в своей войне против России.

"Украина сегодня имеет уникальный массив данных с поля боя, которого нет больше нигде в мире. Речь идет о миллионах аннотированных кадров, собранных во время десятков тысяч боевых полетов. Эти данные уже используют для тренировки нейросетей, которые автоматически обнаруживают наземные и воздушные цели в системе DELTA", — добавил Федоров.

Напомним, что Воздушные силы ВСУ разрабатывают новые подходы к противодействию российским атакам и работают над созданием многоуровневой системы ПВО, которую условно называют украинским "Железным куполом".

Ранее мы также информировали, что в прошлом году США отказались от предложения Украины использовать ее технологии для перехвата иранских дронов. Лишь после роста атак беспилотников на Ближнем Востоке американская сторона обратилась к Киеву за помощью. Украинские технологии борьбы с дронами начали рассматривать как важный инструмент для защиты союзников.