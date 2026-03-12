ШІ дронів тренують на даних війни: Україна відкрила їх союзникам

Україна відкриває союзникам доступ до масиву даних про бойові дії. Це потрібно для розробки програмного забезпечення для дронів на основі штучного інтелекту. Накопичений під час війни досвід української армії може прискорити створення нових технологій для автономних систем на полі бою.

Українська влада вирішила надати партнерам доступ до великого масиву даних про бойові дії, щоб допомогти тренувати системи штучного інтелекту для роботи з дронами, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у Facebook в четвер, 12 березня.

Ідеться про інформацію, накопичену під час чотирьох років повномасштабної війни Росії проти України, яку планують використати для розвитку технологій автоматизованого управління дронами. Цей крок відбувається на тлі того, що військові по всьому світу починають використовувати автоматизовані системи, які можуть направляти дрони до цілей без пілота або швидко аналізувати величезні масиви даних.

"Відкриваємо для партнерів доступ до тренування AI-моделей на основі реальних даних з поля бою. Вперше у світі. Уряд ухвалив постанову, яка запускає новий формат співпраці між державою, українськими компаніями та міжнародними партнерами. Україна відкриває можливість тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних бойових даних", — зазначив Федоров.

Іноземні союзники та компанії прагнули отримати доступ до українського досвіду, накопиченого під час повномасштабного вторгнення Росії. Така величезна кількість накопичених даних має вирішальне значення для тренувальних моделей розпізнавання закономірностей, форм та поведінки людей і машин на полі бою.

"Саме тому на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створено спеціальну AI-платформу, яка дає змогу: безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних; працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів; використовувати дані, які постійно оновлюються", — наголосив Федоров.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, надає набори даних, що постійно оновлюються, та велику кількість фотографій і відеоматеріалів. Він підкреслив, що Україна виграє від прискорення розробки моделей штучного інтелекту, які вона потім зможе використовувати у своїй війні проти Росії.

"Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Ідеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів. Ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA", — додав Федоров.

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ розробляють нові підходи до протидії російським атакам і працюють над створенням багаторівневої системи ППО, яку умовно називають українським «Залізним куполом».

Раніше ми також інформували, що минулого року США відмовилися від пропозиції України використати її технології для перехоплення іранських дронів. Лише після зростання атак безпілотників на Близькому Сході американська сторона звернулася до Києва по допомогу. Українські технології боротьби з дронами почали розглядати як важливий інструмент для захисту союзників.