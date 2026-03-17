"Від розвідки до управління": Федоров анонсував цифровізацію війська через ШІ-технології

Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення системи центрів компетенцій військових технологій при його відомстві. Найближчим часом за кожним важливим напрямком сучасної війни з’явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія тощо.

Про це очільник Міноборони повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Щоб бути швидшими за ворога на полі бою, ми створюємо систему центрів компетенцій військових технологій при Міністерстві оборони. Найближчим часом за кожним ключовим напрямом сучасної війни з’явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші", — написав Михайло Федоров.

За його словами, завдання цих центрів — постійно аналізувати поле бою, технології, а також визначати подальші кроки розвитку.

"У технологічній війні перемагає той, хто швидше проходить цикл інновацій", — зауважив чиновник.

Першим таким центром стає Defense AI Center "A1", який Україна реалізує за підтримки уряду Великої Британії.

Основні завдання центру:

— аналіз бойових даних;

— прогнозування дій ворога;

— розвиток автономних систем;

— нові інструменти управління.

За словами очільника Міноборони, Центр допоможе швидше перетворювати бойовий досвід і дані з фронту на технологічні рішення та прискорювати впровадження інновацій у військах.

"AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни — від розвідки до управління. Наше завдання — створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі", — додав Федоров наприкінці.

Нагадаємо, нещодавно глава держави Володимир Зеленський розповів ЗМІ, що в України немає іншого виходу, ніж робити впевнені кроки щодо ППО та ракетобудування. Міністр оборони Михайло Федоров закликав виробників озброєння приватного сектору фокусуватися саме на цьому питанні.

Окрім того, українська влада вирішила надати партнерам доступ до великого масиву даних про бойові дії, аби допомогти тренувати системи ШІ для роботи з дронами.