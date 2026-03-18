"У Украины хватает дронов": военный указал, в чем проблема защиты от российских БпЛА

Украина имеет достаточно беспилотников для противодействия россиянам, но есть проблема в том, кто выйдет на боевое дежурство и будет ими сбивать вражеские цели.

У нас недостаточно операторов беспилотников, которые могли бы ими воевать. Об этом 18 марта рассказал военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский в интервью Radio NV.

По словам военного, современная война дронов требует значительного привлечения кадрового состава. Их, вероятно, понадобилось бы даже больше, если бы Украина воевала в советском стиле, имея значительное количество тяжелого вооружения.

"Война дронов требует, особенно в наших условиях, очень широкого привлечения кадрового состава, возможно, даже больше, если бы мы имели бы достаточно тяжелого вооружения и воевали бы по-советски, условно говоря, как в первые недели полномасштабного вторжения", — пояснил Киричевский.

Відео дня

Актуальная проблема сейчас — это не наличие дронов в Украине. Главное — отсутствие людей, которые могли бы ими управлять.

"Актуальным является факт того, что нет проблемы с количеством дронов, есть проблема в том, кто станет на боевое дежурство и будет ими сбивать", — отметил военный.

Нужно, чтобы больше людей рекрутировались в армию

Из-за отсутствия операторов БпЛА обеспечить сбитие вражеских дронов становится значительно сложнее. Однако эту проблему можно решить: Киричевский считает, что для этого необходимо увеличение количества людей, которые бы добровольно присоединялись к украинской армии.

"Для того, чтобы обеспечить стопроцентное непроникновение дронов РФ, например, хотя бы в столицу, это непроникновение явно должно обеспечиваться, в частности, беспилотной составляющей, надо, чтобы как можно больше людей добровольно рекрутировались в армию", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 17 марта министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал цифровизацию войска через ИИ-технологии.

Также президент Владимир Зеленский 17 марта анонсировал разработку новых морских дронов, которые смогут действовать даже в условиях океана.