ПВО сбила 109 из 133 "Шахедов" РФ: удар по СБУ во Львове, инфраструктуре в Нововолынске, Одессе

В ночь на 19 марта Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 133 дрона, заявили Воздушные силы ВСУ. Во время воздушной атаки пострадало здание СБУ во Львове, объект инфраструктуры в Нововолынске на границе с Польшей, жилые кварталы Одессы. Как отработали украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) и каковы последствия обстрела?

Атака "Шахедов" и БПЛА других типов продолжалась с 18 ч 18 марта до 8 ч 19 марта, говорится в отчете Воздушных сил в Telegram-канале. ВС РФ запустили 133 беспилотника с шести полигонов вокруг Украины. Под ударом оказались области на западе, в центре и на юге. Средства ПВО сбили 109 российских дронов, которые целились по украинской инфраструктуре и попадали по жилым домам. Фокус собрал информацию военных администраций и местных медиа о последствиях 14-часовой воздушной атаки.

Согласно данным воздушного командования, российские БпЛА стартовали с полигонов в Орле, Шаталово, Брянске, Миллерово, Приморско-Ахтарске, Гвардейском (ВОТ Крым). ПВО сбила/обезвредила 109 из 133 дронов ВС РФ, то есть эффективность составила 80%.

Воздушные силы сообщили о попадании 20 дронов РФ в 11 локациях: ориентировочно, на каждую точку удара приходилось по два БпЛА. Кроме того, зафиксировали падение обломков в семи локациях, указано в отчете.

Обстрел Украины — Воздушные силы о работе ПВО 19 марта Фото: Воздушные силы ВСУ

Обстрел Украины — атака "Шахедов" 19 марта

Фокус писал о ходе ночной атаки дронов ВС РФ в ночь на 19 марта. Вечером 18 марта стало известно об ударе "Шахеда" по СБУ во Львове. Согласно данным местных пабликов, взрыв прогремел около 22 часов. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий подтвердил попадание и уточнил, что "есть разрушения": в первые часы после попадания не было информации о возможных пострадавших. Утром, около 8 часов 19 марта, чиновник уточнил, что в здании выбиты окна, а пострадавших нет. Городской голова Львова Андрей Садовый информировал об угрозе удара "Шахедов" РФ около 22 часов, а новых сообщений не было.

Обстрел Украины — здание областного управления СБУ во Львове до удара 19 марта Фото: Google Maps

Тем временем городской голова города Нововолынск Волынской области Борис Карпус в Telegram написал, что город попал под удар "Шахеда" РФ. Сообщение чиновника появилось в сети в 20:49 18 марта. Выяснилось, что российский беспилотник попал по объекту энергетической инфраструктуры: в части громады исчез свет (у 30 тыс. абонентов), также есть перебои с водоснабжением. Утром мэр уточнил, что восстановили подачу воды, работают котельные, а садики и школы работают в обычном режиме.

Заметим, что Нововолынск — населенный пункт, расположенный в 5 км от границы с Польшей. Чтобы до него добраться, дроны РФ должны были пролететь около 800 км (если зашли с восточной границы Украины). Глава Волынской ОГА Роман Романюк подтвердил попадание по объекту критической инфраструктуры, но не написал, идет ли речь об указанном городе.

Обстрел Украины — где расположен город Нововолынск, по которому ударили 19 марта Фото: DeepState

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил об атаке "Шахедов" РФ на Одессу. Российские дроны ударили по трем жилым кварталам: разрушена часть двухэтажного дома, есть попадания в многоквартирные дома. Кроме того, россияне попали по инфраструктурному объекту: "повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств". Пресс-служба ГСЧС опубликовала кадры последствий удара РФ по Одессе. На фото — разрушенный фасад, в котором "Шахед" пробил сквозное отверстие. Представители власти уточнили, что из-за российского удара получили ранения три человека, а погибших нет.

Отметим, днем 18 марта стало известно о новом обстреле Украины, во время которого РФ ударила по Сумах. Согласно сообщениям соцсетей, "Шахеды" попали по зданию областного терцентра комплектования.

