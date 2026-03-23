В СНБО предупредили о массированном обстреле: мониторинговые каналы рассказали, куда будет бить враг

Российские военные могут нанести массированный удар по Украине уже в ближайшее время. Враг проводит переброску самолетов с целью снаряжения крылатыми ракетами.

В то же время пока неизвестно, когда именно будет осуществлен обстрел. О подготовке россиянами к атаке предупредил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram.

"Враг может готовить обстрел, будьте внимательны к тревогам", — отметил он.

В то же время мониторинговый канал "еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность", который отслеживает российские атаки, предупредил, что россияне могут нанести массированный ракетно-дроновой удар в ближайшее время.

Приоритетными целями врага в дальнейшем остаются Запад и Центр Украины, в том числе и город Киев.

"Советуем зарядить резервные средства питания и сделать запасы воды", — отметили в заметке.

Другой мониторинговый канал "monitor" отметил, что в течение текущих суток враг выполнил передислокацию бортов стратегической авиации РФ в пределах восточного, центрального и западного регионов, вероятно с целью снаряжения крылатыми ракетами.

В частности, самолеты были переброшены на аэродром "Оленья" и "Энгельс".

Напомним, что в ночь на 19 марта Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 133 дрона. В частности, стало известно об ударе "Шахеда" по СБУ во Львове.

Также российские оккупанты утром 16 марта атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами. Обломки дрона упали на Майдан Независимости.

После этого советник главы Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что на Киев были сброшены обломки "Ланцетов" из "Шахедов". Это было сделано намеренно, чтобы напугать украинцев якобы новыми возможностями ВС РФ.

