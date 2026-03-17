"Ланцет" на Майдане: почему появление дрона в центре Киева — это не война, а пропаганда
Падение тактического дрона "Ланцет" на Майдане во время последнего налета на Киев вызвало большой резонанс и породило разговоры о новом оружии россиян. Военнослужащий Александр Карпюк (позывной "Серж Марко") призывает отнестись к этому спокойно, понимая, что такие БПЛА никак не могут самостоятельно долететь до Киева, а значит, все это — пропаганда врага.
На тему "Ланцет на Майдане".
Хм, когда-то было "Караоке на Майдане", но какие времена, такие и телешоу.
"Ланцет" — это барражирующий боеприпас тактического типа, который имеет боевую часть в 2–3 кг для поражения таких целей на поле боя, которые можно уничтожить/повредить таким типом бч. Он стоит немного дешевле "Шахеда", но несет гораздо меньше. Потому что если задача "Шахеда" — это здания, крупные объекты, ну вы поняли, то задача "Ланцета" — это пробить какую-то броню "ударным ядром".
Так зачем бить по Киеву таким дроном с таким боеприпасом, если это задача для гораздо больших дронов с большими бч?
Думаю, это пиар-акция: "смотрите, наши "Ланцеты" долетают до Майдана".
Как они этого достигли — это не имеет значения, потому что здесь была задача не эффективного поражения, а именно пиар от дрона на Майдане.
Поэтому единственная разумная реакция на это событие должна быть: "Д..билы, вы бы еще мавиком со сбросом по потолку по Майдану у...бали и таким образом подтвердили мощь российского аналоговнетного оружия и таких же аналоговнетных пропагандистов".
Доклад закончил.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.