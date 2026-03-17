На тему "Ланцет на Майдане".

Хм, когда-то было "Караоке на Майдане", но какие времена, такие и телешоу.

"Ланцет" — это барражирующий боеприпас тактического типа, который имеет боевую часть в 2–3 кг для поражения таких целей на поле боя, которые можно уничтожить/повредить таким типом бч. Он стоит немного дешевле "Шахеда", но несет гораздо меньше. Потому что если задача "Шахеда" — это здания, крупные объекты, ну вы поняли, то задача "Ланцета" — это пробить какую-то броню "ударным ядром".

Так зачем бить по Киеву таким дроном с таким боеприпасом, если это задача для гораздо больших дронов с большими бч?

Думаю, это пиар-акция: "смотрите, наши "Ланцеты" долетают до Майдана".

Как они этого достигли — это не имеет значения, потому что здесь была задача не эффективного поражения, а именно пиар от дрона на Майдане.

Поэтому единственная разумная реакция на это событие должна быть: "Д..билы, вы бы еще мавиком со сбросом по потолку по Майдану у...бали и таким образом подтвердили мощь российского аналоговнетного оружия и таких же аналоговнетных пропагандистов".

Доклад закончил.

