Россия начала сомневаться: как меняется картина войны и почему можно говорить о переломе

Интересно смотреть за обсуждением мнения о целях СВО от россиян.

2024 год стал тем годом, когда у нас все понемногу на фронте начало сыпаться. Каждый день теряли по 20–30 кв.км территории. Началась социальная демотивация, когда россияне наоборот — подняли голову. Но Украина выстояла, пережила царствование Трампа, ограничения помощи от США, и нарастила ракетные и беспилотные возможности.

Темпы продвижения РФ начали снижаться, и в РФ, чтобы это скрыть, начали подавать захваченные территории "в кредит". Удары по нефтянке начали действительно провоцировать системные кризисы в РФ.

И вот на четвертый год войны украинские дроны выносят военные и грузовые корабли, пи...дят флот уже в Новороссийске, а поражать радары и ЗРК в Крыму стало сложнее, потому что радаров и ЗРК стало намного меньше, и РФ не успевает их обновлять.

Мы выносим заводы, наливные причалы в Новороссийске, блокируя отгрузку танкеров, и как защитить эту горловину нефтепогрузок — в РФ не знают. Периодически, конечно, они звонят в Новороссийск и кричат: — Пейн, я не чувствую ваших ЗРК!!!!

А им отвечают: — Это потому, что их нет!

Штаб мидлстрайка СБС с помощью скоординированных там подразделений может выносить за сутки до нескольких ценных ЗРК малого, даже среднего и дальнего действия. Компенсировать такую плотность поражения ценных и дефицитных средств, а иногда и специалистов — невозможно.

География поражения ракет и дронов по РФ стремительно расширяется каждый месяц.

Россияне это видят. Это формирует для них общую картину, в которой РФ не очень выигрывает, если с каждым месяцем поражений крылатыми ракетами и дронами становится все больше, а тут украинцы еще и свою баллистику анонсируют, а в отличие от российских вундервафель, украинские средства действительно работают. Параллельно сыпется экономика, россияне это чувствуют. Рейтинг Путина и поддержки СВО стремительно летит вниз, даже в подконтрольных СМИ.

И вот я смотрю все больше материалов, где лояльные "Питуну" зет-военблогеры уже постоянно спрашивают "Шо, бл..., творится и нах..р оно нам нужно".

Контратакующие действия на Запорожье тоже имели свой эффект. То есть Украина не только не потеряла управление войсками после российского наступления, но и может контратаковать и забирать свои территории, улучшая свое тактическое положение, и делает это с гораздо меньшими потерями, чем за эти территории заплатила Россия.

Холодомор не сработал. Миллиарды долларов, выброшенные на ракеты и дроны, не достигли стратегической цели. Народ выдержал это. Начался пятый год войны. И нас до сих пор не смогли сломать.

Не знаю, как вы, а я чувствую некоторый перелом. Он еще небольшой, но есть. Главное — не останавливаться.

"Жать, жать — и они посыплются" (с) Павел Петриченко, Герой Украины посмертно, побратим 59-й бригады.

И он был прав.

