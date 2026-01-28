В этом отопительном сезоне Россия совершила более 250 воздушных атак на украинские объекты энергетической и критической инфраструктуры. Вместе с экспертами Фокус выяснил, есть ли шанс на восстановление энергетики и почему Украина осталась почти один на один с энергетическим террором РФ.

Россия осуществляет целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Основные удары врага сосредоточены на Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Кривом Роге. При этом международные партнеры до сих пор жестко не реагируют на энергетический террор РФ.

РФ осуществляет террор против энергосистемы Украины: есть ли шанс на восстановление

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ сообщил, что Россия совершила 256 воздушных атак на объекты энергетической и критической инфраструктуры в этом отопительном сезоне. В начале 2026 года ситуация обострилась: с 11 января удары по энергетике происходят практически ежедневно.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии Фокусу отметил, что РФ пытается полностью уничтожить генерационную и распределительную инфраструктуру в ключевых регионах: Киеве, Одессе, Харькове и конгломерации Днепр-Кривой Рог. Кроме того, под обстрелы попадают и тепловые объекты.

Россияне пытаются уничтожить энергетическую инфраструктуру в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Кривом Роге Фото: ГСЧС

Но реально ли восстановить энергосистему до стабильной работы без графиков отключений света? Точного ответа пока дать невозможно. Все зависит от дальнейших атак, а при условии их отсутствия стабилизация могла бы длиться от трех месяцев.

Ситуацию в энергосистеме Украины частично улучшает импорт электроэнергии из стран ЕС и участие ENTSO-E. Однако, как отметил директор ЦДЭ, это не решит все проблемы.

"С одной стороны, безусловно, наличие нашего соединения с ENTSO-E и возможность импорта смягчает ситуацию и во многих регионах очень полезно. С другой, это не является решением, которое позволит полностью избежать отключений света или заживить всю страну. То есть, это определенная помощь, она существенная и важная, но не является универсальным ответом на все вопросы", — рассказал Александр Харченко.

Важно

Украина наращивает импорт электроэнергии из ЕС: закупки покрывают более 50% потребностей

Эксперт добавил, если бы вражеские атаки прекратились в течение нескольких месяцев, украинская энергосистема смогла бы работать в относительно комфортном режиме, возможно, даже без ограничений весной и в начале лета.

Наличие нашего соединения с ENTSO-E и возможность импорта смягчает ситуацию, а во многих регионах очень полезно. Однако это не является решением, которое позволит полностью избежать отключений света или заживить всю страну

"В течение 3-4 лет мы бы восстановили украинскую энергосистему до стадии, когда сможем снова экспортировать электроэнергию практически в течение всего года", — отметил директор Центра исследования энергетики.

Во время переговоров в Абу-Даби об энергетическом перемирии почти не упоминалось Фото: Суспільне

Почему нет жесткой реакции на энергетический террор от международного сообщества

Главной проблемой в борьбе Украины с энергетическим террором России является отсутствие единой позиции международного сообщества. Политолог Владимир Фесенко в комментарии Фокусу отметил, что США и Европа по-разному относятся ко многим вопросам, в частности относительно поддержки Украины.

Эксперт напомнил, США пока предоставляют Украине только разведывательную спутниковую информацию. В то же время страны Европы продолжают помогать, поставляя энергетическое оборудование и системы ПВО, но их ресурсов не хватает. Так, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ресурсы его страны для поставки систем ПВО Украине исчерпаны.

Из-за отсутствия единства среди партнеров и ограниченных ресурсов международной помощи борьба с энергетическим террором России становится сложнее

Владимир Фесенко также подчеркнул, что война длится уже почти четыре года, и международное сообщество к ней привыкло, поэтому реакция не такая, как в 2022 году.

"Есть осуждение действий России, но это на Россию не влияет. Поэтому, кроме той реакции, которая уже есть, чего-то чрезвычайного ожидать не стоит. Нам будут помогать, и это главное... Но ждать, что весь мир вместе вдруг опомнится и начнет как-то давить на Россию — к сожалению, такого не будет", — рассказал Фесенко.

Важно

Переговоры в Абу-Даби: России могут предложить энергетическое перемирие с Украиной, — FT

Относительно энергетического перемирия, политолог напомнил, идея такого соглашения впервые появилась еще в августе 2024 года. Затем США договаривались отдельно с Украиной и Россией, но договоренности остались устными и не были выполнены. А во время переговоров в Абу-Даби об этом почти не упоминалось.

Фесенко считает, что сейчас Россия вряд ли согласится на любое перемирие, ведь враг пытается через энергетический террор принудить Украину к капитуляции.

Ранее Александр Харченко в комментарии Фокусу рассказал, что из-за обстрелов киевские ТЭЦ практически не вырабатывают электроэнергию. Заменить их работу мини-ТЭЦ сложно, ведь небольшие генерирующие объекты могут помочь лишь в аварийных ситуациях.