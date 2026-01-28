У цьому опалювальному сезоні Росія здійснила понад 250 повітряних атак на українські об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури. Разом із експертами Фокус з’ясував, чи є шанс на відновлення енергетики та чому Україна залишилася майже сам на сам із енергетичним терором РФ.

Росія здійснює цілеспрямовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Основні удари ворога зосереджені на Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Кривому Рогу. Водночас міжнародні партнери досі жорстко не реагують на енергетичний терор РФ.

РФ здійснює терор проти енергосистеми України: чи є шанс на відновлення

Заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ повідомив, що Росія здійснила 256 повітряних атак на об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури у цьому опалювальному сезоні. На початку 2026 року ситуація загострилася: з 11 січня удари по енергетиці відбуваються практично щодня.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко у коментарі Фокусу зазначив, що РФ намагається повністю знищити генераційну та розподільчу інфраструктуру в ключових регіонах: Києві, Одесі, Харкові та конгломерації Дніпро–Кривий Ріг. Крім того, під обстріли потрапляють й теплові об’єкти.

Росіяни намагаються знищити енергетичну інфраструктуру в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі Фото: ДСНС

Та чи реально відновити енергосистему до стабільної роботи без графіків відключень світла? Точної відповіді наразі дати неможливо. Все залежить від подальших атак, а за умови їхньої відсутності стабілізація могла б тривати від трьох місяців.

Ситуацію в енергосистемі України частково покращує імпорт електроенергії з країн ЄС та участь ENTSO-E. Проте, як зазначив директор ЦДЕ, це не розв'яже всі проблеми.

"З одного боку, безумовно, наявність нашого з'єднання з ENTSO-E і можливість імпорту пом’якшує ситуацію і в багатьох регіонах є дуже корисною. З іншого, це не є рішенням, яке дасть змогу повністю уникнути відключень світла чи заживити всю країну. Тобто це певна допомога, вона суттєва і важлива, але не є універсальною відповіддю на всі питання", — розповів Олександр Харченко.

Експерт додав, якби ворожі атаки припинилися протягом кількох місяців, українська енергосистема змогла б працювати у відносно комфортному режимі, можливо, навіть без обмежень навесні і на початку літа.

"Протягом 3–4 років ми б відновили українську енергосистему до стадії, коли зможемо знову експортувати електроенергію практично протягом всього року.", — зазначив директор Центру дослідження енергетики.

Під час переговорів у Абу-Дабі про енергетичне перемир'я майже не згадувалося Фото: Суспільне

Чому немає жорсткої реакції на енергетичний терор від міжнародної спільноти

Головною проблемою у боротьбі України з енергетичним терором Росії є відсутність єдиної позиції міжнародної спільноти. Політолог Володимир Фесенко у коментарі Фокусу зазначив, що США та Європа по-різному ставляться до багатьох питань, зокрема щодо підтримки України.

Експерт нагадав, США наразі надають Україні лише розвідувальну супутникову інформацію. Водночас країни Європи продовжують допомагати, постачаючи енергетичне обладнання та системи ППО, але їхніх ресурсів не вистачає. Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ресурси його країни для постачання систем ППО Україні вичерпані.

Володимир Фесенко також підкреслив, що війна триває вже майже чотири роки, і міжнародна спільнота до неї звикла, тому реакція не така, як у 2022 році.

"Є засудження дій Росії, але це на Росію не впливає. Тому, крім тієї реакції, яка вже є, чогось надзвичайного очікувати не варто. Нам будуть допомагати, і це головне… Але чекати, що весь світ разом раптом схаменеться і почне якось тиснути на Росію — на жаль, такого не буде", — розповів Фесенко.

Щодо енергетичного перемир'я, політолог нагадав, ідея такої угоди вперше з’явилася ще у серпні 2024 року. Потім США домовлялися окремо з Україною та Росією, але домовленості залишилися усними та не були виконані. А під час переговорів у Абу-Дабі про це майже не згадувалося.

Фесенко вважає, що наразі Росія навряд погодиться на будь-яке перемир’я, адже ворог намагається через енергетичний терор примусити Україну до капітуляції.

Раніше Олександр Харченко у коментарі Фокусу розповів, що через обстріли київські ТЕЦ практично не виробляють електроенергію. Замінити їх роботу мініТЕЦ складно, адже невеликі генерувальні об’єкти можуть допомогти лише в аварійних ситуаціях.