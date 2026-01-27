Київські ТЕЦ майже не працюють після атак ворога. Як розповів експерт з енергетики Олександр Харченко в коментарі Фокусу, мініТЕЦ допомагають частково, але гарантувати, що повернуть Київ до графіків відключень світла, не можуть.

Ситуація з електроенергією в столиці України залишається однією з найнапруженіших в країні. Відключення світла у Києві стали наслідком прицільних ударів російських загарбників по критичній інфраструктурі. Найбільше постраждали теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які забезпечують місто значною частиною електроенергії та тепла.

ТЕЦ практично не генерують електрику — коли відновлять світло в Києві

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, київські теплоелектроцентралі практично не генерують електроенергію через пошкодження.

"Вони уражені та суттєво пошкоджені. Передбачити, коли вони зможуть повноцінно працювати, я особисто не візьмуся. Мова йде про місяці, точно, і більше. Тому ситуація залишиться складною ще певний час", — наголосив експерт.

Лише за відсутності обстрілів: коли Київ повернеться до графіків відключення

Як каже Олександр Харченко, у разі ефективного відбиття ворожих атак та достатньої кількості засобів ППО, можна прогнозувати, що протягом 5-6 днів місто повернеться до звичних графіків відключень світла, а ситуація поступово покращуватиметься. Проте в умовах постійних обстрілів РФ передбачити це неможливо.

Чи можуть врятувати Київ мініТЕЦ

На перший погляд, розбудова розподіленої генерації, зокрема мініТЕЦ, може здаватися швидким способом розв'язання проблеми з відключеннями світла в Києві. Проте, як наголосив Харченко, тут важливо "не плутати солодке з твердим", адже замінити потужності столичних ТЕЦ розподіленою генерацією вкрай складно.

Слід розуміти, що сотні чи навіть тисячі маленьких генеруючих об'єктів доведеться розміщувати по дворах. Вони галасні, і під час роботи заважатимуть мешканцям. Ба більше, створюють декілька власних проблем, зокрема з тиском газу, як їх під'єднати та інше.

Про планові графіки відключення світла в Києві сьогодні не йдеться Фото: Freepik

Втім, директор ЦДЕ зазначив, що мініТЕЦ та інші невеликі генеруючі об’єкти дійсно можуть допомогти в аварійних ситуаціях. Вони здатні забезпечити електроенергією критичну інфраструктуру, наприклад, водопостачання та опалення. Саме така генерація може частково зменшити наслідки російських атак на Київ, що сталися 9 січня та пізніше.

"Вони (мініТЕЦ — ред.) не можуть кардинально вирішити проблеми таких великих міст, як Київ, Харків, Дніпро чи Кривий Ріг. Це, на жаль, практично неможливо", — додав Олександр Харченко.

Раніше експерт з питань енергетики "Українського інституту майбутнього", голова "Ради української асоціації відновлюваної енергетики" Станіслав Ігнатьєв розповідав, що для повної заміни ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 знадобляться значні ресурси. Сукупно ці теплоелектроцентралі забезпечують близько 1,1 ГВт. За його словами, якщо орієнтуватися на когенераційні установки середньою потужністю 2,5 МВт, теоретично потрібно 144 установки контейнерного типу. Водночас ключова проблема полягає в тому, що виготовити таку кількість обладнання у стислі строки практично неможливо.

Також Фокус писав, що через пошкодження ТЕЦ-6 Троєщина залишилася без теплопостачання. Керівник Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов визнав, що ситуація критична, якщо опалення не з’явиться найближчим часом і морози триватимуть, існує ризик замерзання труб водопроводу та каналізації.