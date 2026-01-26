Лише за відсутності обстрілів: коли Київ повернеться до графіків відключення

Після російських обстрілів у Києві вже декілька тижнів діють аварійні графіки відключень. Ситуацію ускладнює і відсутність опалення.

Водночас до столиці можуть повернутися графіки відключення світла. Коли це може статися — розповів голова "Ліги енергетичного розвитку України" Олександр Голіздра у коментарі виданню "Telegraf".

Водночас він попередив, що будь-які сценарії можна прогнозувати лише за умови відсутності подальших обстрілів.

"Можу дати лише прогноз за умови відсутності руйнівних ударів — певне полегшення та повернення стабілізаційних графіків відключень електроенергії у Києві можливе з початку-середини наступного тижня", — зазначив він.

Він пояснив, що для цього є декілька причин — покращення погоди, що має призвести до зниження споживання, а також технічні рішення, які були анонсовані Міністерством енергетики.

Коли Україна повернеться до стану "жовтня 2025"?

Голіздра пояснив, що терміни відновлення генерації, а також терміни відновлення мереж передачі та розподілу електроенергії прогнозувати складно. Однак на це потрібно щонайменше місяці.

Коли в будинки киян повернеться опалення?

Експерт розповів, що без теплопостачання залишаються ще понад 2 тисячі багатоповерхівок Києва.

Водночас він припускає, що після того як будуть налагоджена робота обʼєктів генерації тепла, темп відновлення подачі теплопостачання буде вищим.

"Ще раз наголошу — будь-який прогноз має високу ймовірність лише за умови відсутності нових руйнувань енергетичної інфраструктури. У випадку цього конкретного питання все залежить від володіння повною картиною пошкоджень об'єктів", — попередив Голіздра.

Нагадаємо, вночі 24 січня Збройні сили РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони типу "Шахед" і балістику. У результаті близько 6000 будинків у столиці залишилися без теплопостачання.

Згодом у YASNO пояснили, чи може Росія повністю знеструмити Київ. За словами гендиректора компанії Сергія Коваленка, це залежить від низки факторів.